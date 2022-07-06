Група членів уряду збираються закликати Джонсона йти у відставку

Група членів уряду Бориса Джонсона збираються закликати його піти у відставку з посади прем'єра.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють британські ЗМІ.

За інформацією Sky News, міністри вже відправили представника своєї делегації до Джонсона.

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Наскільки відомо журналістам BBC, у групі, серед інших - міністр з питань Уельсу Саймон Харт, міністр з питань Північної Ірландії Брендон Левіс, міністр транспорту Грент Шаппс, міністр фінансів Надхім Захаві.

Тим часом кількість представників уряду, які пішли у відставку на знак протесту, досягла 35.

Як повідомлялося, депутати Консервативної партії Британії у середу ввечері планують обговорити зміну механізму ініціювання вотуму недовіри прем’єр-міністру Борису Джонсону, щоб організувати ще одне голосування.

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Попередній раз Джонсону спробували висловити недовіру 6 червня, тоді він зберіг посаду.

Борис Джонсон від початку повномасштабного вторгення Росії активно підтримує Україну: він виступає за надання Києву достатньої військової допомоги для відвоювання всіх окупованих російськими силами територій, а також пообіцяв мільярди фунтів стерлінгів фінансової підтримки.

Крім того, Джонсон двічі з кінця лютого був у Києві й проводив переговори з Володимиром Зеленським.

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