Духовенство УПЦ і ПЦУ узгодило "декларацію порозуміння"

Представники духовенства Православної Церкви України та Української Православної Церкви узгодили "декларацію порозуміння" і закликали ієрархів розпочати офіційний діалог між УПЦ і ПЦУ.

Джерело: ректор відкритого Православного Університету Святої Софії-Премудрості о. Георгій Коваленко у Facebook

Дослівно: "За результатами першої зустрічі духовенства УПЦ і ПЦУ 05.07.2022 р.

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Ми, представники духовенства Української Православної Церкви та Православної Церкви України, що зібралися в стінах Святої Софії для діалогу щодо перспектив єдності українського Православ’я, прагнучи до єдності у Христі, яку Він Сам хотів бачити у своїх учнях і про яку молився Отцю: "щоб єдине були, як єдине і Ми" (Ів. 17:22);

виконуючи апостольську настанову "зберігати єдність духу в союзі миру" (Еф. 4:3);

визнаючи загальне прагнення українського суспільства до єдності Православ’я;

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вважаючи єдність українського Православ’я неодмінною умовою єдності народу і запорукою стабільності держави;

бажаючи сприяти розвитку широкого діалогу між гілками Православ’я в Україні;

вважаючи, що такий діалог сприятиме установленню взаєморозуміння і налагодженню стосунків як між церковними громадами різних конфесій, так і між вірянами".

Деталі: Представники духовенства повідомили, що у міжконфесійних стосунках вбачають єдність поглядів "у засудженні війни, яку розв’язала путінська Росія проти суверенного народу України".

Також у ПЦУ і УПЦ засуджують деструктивну позицію Московської патріархії, яка "перетворилася на "прислугу" путінського режиму і благословляє російських агресорів на кровопролиття".

Представники церков також відмовилися від "агресії, стереотипів, упередженості й мови ультиматумів та ворожнечі у спілкуванні один з одним та в публічному просторі".

Дослівно: "Закликаємо наших ієрархів розпочати офіційний діалог між УПЦ і ПЦУ вже до Дня Хрещення Київської Русі-України, який минулоріч був визначений як День української державності".



Коваленко додав, що декларація відкрита до підписання і обговорення духовенством і вірними УПЦ та ПЦУ.