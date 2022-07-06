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Росіяни обстріляли Дніпропетровщину із РСЗВ, є поранені - голова ОВА

Валентина РоманенкоСереда, 6 липня 2022, 21:35

Російські війська ввечері 6 липня обстріляли з ракетних систем залпового вогню Синельниківський район Дніпропетровської області, троє людей отримали поранення, 1 з них перебуває у важкому стані.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram

Пряма мова: "Напружений день і  напружений вечір.

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Увечері ворог обстріляв з РСЗВ Синельниківський район. Поцілили по Покровській громаді. Троє людей поранені, один з поранених важкий.  Сталося займання на місцевому сільгосппідприємстві. Рятувальники утихомирюють вогонь".

Деталі: За даними Резніченка, від самого ранку російські війська тримали під прицілом Криворізький район. Шість разів  ударили з різної зброї. Обстріляли одразу чотири громади - Широківську, Апостолівську, Нивотрудівську та Зеленодольську.

В Апостолівській та Нивотрудівській громадах горіли поля з пшеницею. У Зеленодольській - лісосмуга.

ВІДЕО ДНЯ

У Широківській громаді обстрілом понівечило сонячну електростанцію. У селі Шестірня зруйнований будинок. Там сталася пожежа, її вже загасили. Село частково без світла та газу.

Минулося без жертв, зазначив голова ОВА.

Теми: Дніпропетровська областьвійна
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