Західна зброя нарешті потужно запрацювала на фронті – Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів, що зброя, котру Україна отримала від західних партнерів, нарешті потужно запрацювала по лінії фронту: захисники завдають відчутних ударів по складах та важливих логістичних точках окупантів.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Нарешті відчувається, що дуже потужно запрацювала західна артилерія – та зброя, яку ми отримали від партнерів.

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Наші оборонці завдають дуже відчутних ударів по складах та інших точках, які важливі для логістики окупантів. І це суттєво знижує наступальний потенціал російської армії...

Українські сили просуваються наразі на кількох тактичних напрямках, зокрема і на півдні – на Херсонщині, в Запорізькій області".

Деталі: За словами Зеленського, в окупації на півдні України росіяни закрили доступ до соцмереж, месенджерів і ютьюбу: "РФ заблокували будь-яку можливість людей знати правду про те, що відбувається, і про наш потенціал, який ми поступово збільшуємо".

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Президент закликав українців спілкуватися із людьми на півдні – з Херсоном, Генічеськом, Бердянськом, Мелітополем та іншими містами і селами: "Поширюйте там правду. Використовуйте будь-яку можливість, щоб сказати людям в окупованих районах, що ми про них памʼятаємо і за них ми боремось".

Крім того, 6 липня у Харкові російським ракетним ударом був зруйнований педуніверситет.

Цей удар пошкодик памʼятник українському філософу Григорію Сковороді.