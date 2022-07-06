Міністрам не вдалося вмовити Джонсона піти у відставку

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон після зустрічі з членами свого уряду в середу на Даунінг-стрит запевнив, що не має наміру йти у відставку й планує призначити нових людей на всі звільнені посади.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на британські ЗМІ.

Джерело, наближене до Джонсона, запевнило Sky News, що він "продовжить боротьбу" і "абсолютно опирається" закликам до добровільного складання повноважень.

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Своєю чергою телеканал ITV із посиланням на джерела повідомляє: Джонсон заявив міністрам, що його відставка призведе до нестабільності в політиці й закликів до парламентських виборів, натомість потрібно зосередитись на "літі економічного зростання".

"Прем’єр-міністр свідомий того, що має мандат від 14 мільйонів людей, і єдиний варіант, коли він піде – це якщо партія забере цей мандат у нього", – додало Sky News джерело, наближене до лідера консерваторів.

Очікується, що після відмови Джонсона йти у відставку про складання повноважень заявлять ще кілька членів його уряду – наразі ж ЗМІ нарахували приблизно 40 відставок, з них лише дві стосуються очільників міністерств.

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Причиною невдоволення Консервативної партії стали неправдиві заяви Даунінг-стрит щодо колишнього заступника "парламентського кнута" Кріса Пінчера, якого звинувачують у домаганнях до двох колег. Канцелярія Джонсона стверджувала, що він не знав про цей інцидент і тому підтримав повторне призначення Пінчера у 2022 році, але пізніше прем’єр був змушений визнати, що це не так.

Попередній раз Джонсону спробували висловити недовіру 6 червня, тоді він зберіг посаду.

Борис Джонсон від початку повномасштабного вторгення Росії активно підтримує Україну: він виступає за надання Києву достатньої військової допомоги для відвоювання всіх окупованих російськими силами територій, а також пообіцяв мільярди фунтів стерлінгів фінансової підтримки.

Крім того, Джонсон двічі з кінця лютого був у Києві й проводив переговори з Володимиром Зеленським.

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