Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Міністрам не вдалося вмовити Джонсона піти у відставку

"Європейська правда"Середа, 6 липня 2022, 22:37

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон після зустрічі з членами свого уряду в середу на Даунінг-стрит запевнив, що не має наміру йти у відставку й планує призначити нових людей на всі звільнені посади.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на британські ЗМІ.

Джерело, наближене до Джонсона, запевнило Sky News, що він "продовжить боротьбу" і "абсолютно опирається" закликам до добровільного складання повноважень.

Своєю чергою телеканал ITV із посиланням на джерела повідомляє: Джонсон заявив міністрам, що його відставка призведе до нестабільності в політиці й закликів до парламентських виборів, натомість потрібно зосередитись на "літі економічного зростання".

"Прем’єр-міністр свідомий того, що має мандат від 14 мільйонів людей, і єдиний варіант, коли він піде – це якщо партія забере цей мандат у нього", – додало Sky News джерело, наближене до лідера консерваторів.

Зазначається, що нинішній глава процедурного Комітету 1922 року сер Грем Бреді попередив Джонсона, що після переобрання глави комітету там можуть змінити правила й ініціювати черговий вотум недовіри.

Очікується, що після відмови Джонсона йти у відставку про складання повноважень заявлять ще кілька членів його уряду – наразі ж ЗМІ нарахували приблизно 40 відставок, з них лише дві стосуються очільників міністерств.

Причиною невдоволення Консервативної партії стали неправдиві заяви Даунінг-стрит щодо колишнього заступника "парламентського кнута" Кріса Пінчера, якого звинувачують у домаганнях до двох колег. Канцелярія Джонсона стверджувала, що він не знав про цей інцидент і тому підтримав повторне призначення Пінчера у 2022 році, але пізніше прем’єр був змушений визнати, що це не так.

ВІДЕО ДНЯ
Попередній раз Джонсону спробували висловити недовіру 6 червня, тоді він зберіг посаду.

Борис Джонсон від початку повномасштабного вторгення Росії активно підтримує Україну: він виступає за надання Києву достатньої військової допомоги для відвоювання всіх окупованих російськими силами територій, а також пообіцяв мільярди фунтів стерлінгів фінансової підтримки.

Крім того, Джонсон двічі з кінця лютого був у Києві й проводив переговори з Володимиром Зеленським.

Читайте також: Непозбувний Борис: як Україна допомогла прем'єру Британії зберегти посаду.

Теми: Борис ДжонсонзвільненняВелика Британія
Головне сьогодні

Міністрам не вдалося вмовити Джонсона піти у відставку

Західна зброя нарешті потужно запрацювала на фронті – Зеленський

Захоплення Лисичанська стало важливим успіхом для РФ, але ситуація може скоро змінитися – західна розвідка

Духовенство УПЦ і ПЦУ узгодило "декларацію порозуміння"

ЗСУ відбили наступи ворога на Бахмутському напрямку - зведення Генштабу

Зеленський запевнив, що між ним і Генштабом немає непорозумінь

Усі новини...
Борис Джонсон
Британські консерватори поки не мінятимуть правила, щоб ініціювати відставку Джонсона
Британські консерватори готуються змінити правила, щоб ініціювати відставку Джонсона – ЗМІ
Джонсон призначив нових міністрів і заявив, що не піде у відставку
Останні новини
06:09
Данілов: Росія тепер має сили атакувати тільки на одному напрямку фронту
05:18
Байден анулює статус Афганістану як основного союзника США поза НАТО
04:58
Херсонщина: В окупованому Скадовську прогриміли вибухи, є загиблі
04:16
ISW: Міноборони РФ вперше за 133 дні змовчало про "здобутки"
03:40
ЗСУ відбили наступ ворожої ДРГ на Херсонщині
02:42
Китай активізує операції з впливу на американських чиновників - розвідка США
02:00
ОК "Південь": Росія збільшила свою присутність в Чорному морі
00:50
Доба на Сумщині: Росіяни гатили з мінометів і "Градів"
00:31
Джонсон звільнив свого соратника й ексконкурента за лідерство в Консервативній партії
23:52
"Загострення путлєра": РФ хоче обговорити "неонацизм" на Радбезі ООН – Кислиця
Усі новини...