Луганщина не окупована на 100% - голова ОВА
Середа, 6 липня 2022, 23:13
Голова Луганської військової обласної адміністрації Сергій Гайдай запевняє, що територія Луганської області не окупована російськими військами повністю.
Джерело: Гайдай у своєму Telegram
Пряма мова: "А збиралися взяти Київ за три дні. За понад чотири місяці росіяни пройшли лише 30 км Луганщини.
Луганщина на 100% не окупована. Тривають бої на околицях області. Орки продовжують нести втрати".
Деталі: За даними Гайдая, росіяни будуть розвивати наступ на Бахмут та Слов‘янськ.
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