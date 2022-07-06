Луганщина не окупована на 100% - голова ОВА

Голова Луганської військової обласної адміністрації Сергій Гайдай запевняє, що територія Луганської області не окупована російськими військами повністю.

Джерело: Гайдай у своєму Telegram

Пряма мова: "А збиралися взяти Київ за три дні. За понад чотири місяці росіяни пройшли лише 30 км Луганщини.

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Луганщина на 100% не окупована. Тривають бої на околицях області. Орки продовжують нести втрати".

Деталі: За даними Гайдая, росіяни будуть розвивати наступ на Бахмут та Слов‘янськ.