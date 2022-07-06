Росія в ООН вирішила скликати неформальну зустріч Радбезу, щоб поговорити про нібито "неонацизм" в Україні. Український постпред Сергій Кислиця вважає, що росіяни влаштовують в Нью-Йорку чергове біснування "путлерюгендців".

Джерело: постпред України в ООН Сергій Кислиця в коментарі УП та Twitter

Деталі: Російські представники в ООН вирішили скликати на 11 липня неформальну зустріч членів Радбезу ООН під назвою: "Неонацизм і радикальний націоналізм: дослідження першопричин кризи в Україні".

Пряма мова Кислиці: "Літнє загострення агресивної мімікрії - це коли місія фашистської країни, яка за масштабами руйнувань українських міст перевершила нацистів і фашистів, організовує в Нью-Йорку чергове біснування про "неонацистів". Сім десятків дипломатів-путлерюгендців в місії РФ при ООН зігують".

Деталі: Закрема, окупанти вчергове хочуть обговорити історичні постаті Степана Бандери і Романа Шухевича, чиї образи активно використовує російська пропаганда.

Літнє загострення агресивної мімікрії - це коли місія фашистської країни, яка за масштабами руйнувань українських міст перевершила нацистів і фашистів, організовує в Нью-Йорку чергове біснування про «неонацистів». Сім десятків дипломатів-путлерюгендців в місії рф при оон зігують! pic.twitter.com/dthxcDdf2l — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) July 6, 2022

Росіяни вкотре заявляють, що Революція Гідності супроводжувалась "факельною ходою" та загострюють увагу на любові українських бійців до татуювань.

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Крім того, на думку російських дипломатів, котрих часто підловлювали на поширені фейків в ООН, українські захисники начебто "імітують" методи тортур Третього Рейху.