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"Загострення путлєра": РФ хоче обговорити "неонацизм" на Радбезі ООН – Кислиця

Мазуренко Альона Середа, 6 липня 2022, 23:52
Сергій Кислиця Фото: Facebook постпреда України в ООН

Росія в ООН вирішила скликати неформальну зустріч Радбезу, щоб поговорити про нібито "неонацизм" в Україні. Український постпред Сергій Кислиця вважає, що росіяни влаштовують в Нью-Йорку чергове біснування "путлерюгендців". 

Джерело: постпред України в ООН Сергій Кислиця в коментарі УП та Twitter

Деталі: Російські представники в ООН вирішили скликати на 11 липня неформальну зустріч членів Радбезу ООН під назвою: "Неонацизм і радикальний націоналізм: дослідження першопричин кризи в Україні".

Пряма мова Кислиці: "Літнє загострення агресивної мімікрії - це коли місія фашистської країни, яка за масштабами руйнувань українських міст перевершила нацистів і фашистів, організовує в Нью-Йорку чергове біснування про "неонацистів". Сім десятків дипломатів-путлерюгендців в місії РФ при ООН зігують".

Деталі: Закрема, окупанти вчергове хочуть обговорити історичні постаті Степана Бандери і Романа Шухевича, чиї образи активно використовує російська пропаганда. 

Росіяни вкотре заявляють, що Революція Гідності супроводжувалась "факельною ходою" та загострюють увагу на любові українських бійців до татуювань. 

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Крім того, на думку російських дипломатів, котрих часто підловлювали на поширені фейків в ООН, українські захисники начебто "імітують" методи тортур Третього Рейху.

 
 

Теми: ООНРосіяУкраїна
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