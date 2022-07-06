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"Загострення путлєра": РФ хоче обговорити "неонацизм" на Радбезі ООН – Кислиця

Альона Мазуренко Середа, 6 липня 2022, 23:52
Загострення путлєра: РФ хоче обговорити неонацизм на Радбезі ООН – Кислиця
Сергій Кислиця Фото: Facebook постпреда України в ООН

Росія в ООН вирішила скликати неформальну зустріч Радбезу, щоб поговорити про нібито "неонацизм" в Україні. Український постпред Сергій Кислиця вважає, що росіяни влаштовують в Нью-Йорку чергове біснування "путлерюгендців". 

Джерело: постпред України в ООН Сергій Кислиця в коментарі УП та Twitter

Деталі: Російські представники в ООН вирішили скликати на 11 липня неформальну зустріч членів Радбезу ООН під назвою: "Неонацизм і радикальний націоналізм: дослідження першопричин кризи в Україні".

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Пряма мова Кислиці: "Літнє загострення агресивної мімікрії - це коли місія фашистської країни, яка за масштабами руйнувань українських міст перевершила нацистів і фашистів, організовує в Нью-Йорку чергове біснування про "неонацистів". Сім десятків дипломатів-путлерюгендців в місії РФ при ООН зігують".

Деталі: Закрема, окупанти вчергове хочуть обговорити історичні постаті Степана Бандери і Романа Шухевича, чиї образи активно використовує російська пропаганда. 

Росіяни вкотре заявляють, що Революція Гідності супроводжувалась "факельною ходою" та загострюють увагу на любові українських бійців до татуювань. 

Крім того, на думку російських дипломатів, котрих часто підловлювали на поширені фейків в ООН, українські захисники начебто "імітують" методи тортур Третього Рейху.

 
 

Теми: ООНРосіяУкраїна
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