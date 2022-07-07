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ОК "Південь": Росія збільшила свою присутність в Чорному морі

Анастасія КалатурЧетвер, 7 липня 2022, 02:00
ФОТО: GETTY

Росія збільшила своє корабельне угруповання в Чорному морі до 5 ракетних кораблів та двох підводних човнів.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "Корабельне угруповання чорноморського флоту збільшилось – зараз це п’ять ракетних кораблів та два підводних човна, що несуть разом 48 "Калібрів", разом з ними один великий десантний корабель".

Деталі: ОК "Південь" повідомляє, що загроза ракетних атак залишається, морська десантна операція – маловірогідна, але не скасована.

Нагадаємо: Дещо раніше повідмлялося, що в Чорному морі напоготові перебувають три надводні і два підводні ракетні носії. 

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Теми: РосіяЧорне море
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