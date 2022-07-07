Китай активізує операції з впливу на американських чиновників - розвідка США

За даними контррозвідки США, Китай активізує операції з маніпулювання місцевими американськими чиновниками, щоб змусити федеральний уряд проводити більш дружню політику щодо Пекіна.

Джерело: Reuters з посиланням на бюлетень Національного центру контррозвідки та безпеки, надісланий державним і місцевим чиновникам

Дослівно: "Китай "розуміє, що державні та місцеві лідери США користуються певним ступенем незалежності від Вашингтона, і може спробувати використовувати їх як довірених осіб для захисту національної політики США, яку бажає Пекін".

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Деталі: Підходи Китаю включають використання підставних груп, таких як Китайська народна асоціація дружби із зарубіжними країнами, яка культивує "братні" відносини між Пекіном та населеними пунктами США.

Інша група, Національна асоціація за мирне возз'єднання Китаю, пропагує китайсько-американську дружбу, але відстоює погляди Пекіна на Тайвань.

Попередження прозвучало на тлі гострої напруженості між Вашингтоном і Пекіном з цілої низки питань, починаючи з продажу зброї США Тайваню та порушень прав людини в Китаї до військової діяльності Пекіна в Південно-Китайському морі та імовірних шпигунських операцій проти Сполучених Штатів.

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Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає Китай як стратегічного конкурента, але заявляє, що сповнена рішучості уникати конфлікту і домагається від Пекіна дотримання міжнародних правил та інститутів миру та безпеки.