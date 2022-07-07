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ISW: Міноборони РФ вперше за 133 дні змовчало про "здобутки"

Анастасія КалатурЧетвер, 7 липня 2022, 04:16
ФОТО: GETTY

Міноборони РФ щодня заявляло про територіальні "здобутки" з 24 лютого, але 6 липня, вперше за 133 дні війни, не було жодних заяв чи оцінок - це свідчить про те, що росіяни взяли "оперативну паузу".

Джерело: американський Інститут дослідження війни (ISW)

Деталі: Міноборони РФ не заявляло про захоплення якихось нових територій або пересування сухопутних військ з моменту оточення Лисичанська 3 липня.

Зазначається, що водночас 6 липня російські війська все ж таки провели обмежені і безуспішні наземні атаки по всіх напрямках. Такі спроби узгоджуються з російською оперативною паузою, яка не має на увазі та не вимагає повного припинення активних бойових дій. Російські сили, швидше за все, обмежаться відносно невеликими наступальними діями, намагаючись створити умови для масштабніших наступальних операцій і відновити необхідну бойову міць. Повідомляється, що тим часом Кремль готує російську економіку до затяжної війни в Україні.

Російські війська вели наступальні дії на північний захід і схід від Слов'янська, продовжували просуватися на захід у напрямку Сіверська від кордону Луганської та Донецької областей. Також росіяни намагалися наступати на Бахмут з ​​півдня, здійснили обмежені наземні атаки на північ від Харкова.

Російські війська провели невдалий наземний штурм на північному заході Херсонської області.

Також ISW пише, що російські війська можуть формувати нову військову частину в Муліно Нижегородської області.

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Теми: війнаРосія
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