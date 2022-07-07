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Байден анулює статус Афганістану як основного союзника США поза НАТО

Анастасія КалатурЧетвер, 7 липня 2022, 05:18
Байден анулює статус Афганістану як основного союзника США поза НАТО
ФОТО: GETTY

Президент Джо Байден заявив, що він офіційно скасує статус Афганістану як основного союзника поза НАТО.

Джерело: Байден у листі до спікера Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі

Деталі:  У 2012 році Сполучені Штати назвали Афганістан основним союзником, який не входить до НАТО, що відкрило шлях для двох країн для підтримки оборонних та економічних відносин.  

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На відміну від союзників США по НАТО, які пов'язані один з одним пактом про спільну оборону, Афганістан як союзник, який не входить до НАТО, не має гарантій взаємного захисту. Він має   право на отримання кредитів, а також є місцем зберігання запасів військових резервів, що належать США. Крім того, приватні компанії з  цієї  країни можуть брати участь у торгах за контрактами на технічне обслуговування, ремонт чи капітальний ремонт військової техніки США за кордоном.

Статус союзника дав Афганістану право на отримання військової підготовки та допомоги, включаючи прискорений продаж та оренду військової техніки навіть після того, як війська НАТО залишили країну.

За даними Державного департаменту, з анулюванням статусу Афганістану США матимуть 18 основних союзників, які не входять до НАТО. Це: Аргентина, Австралія, Бахрейн, Бразилія, Колумбія, Єгипет, Ізраїль, Японія, Йорданія, Кувейт, Марокко, Нова Зеландія, Пакистан, Філіппіни, Катар, Південна Корея, Таїланд та Туніс.

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Раніше цього року США оголосили Колумбію та Катар союзниками поза НАТО.

Нагадаємо: Наприкінці серпня 2021 року США вивели війська з Афганістану і призупинили дипломатичну присутність.

Довідково: Військова місія в Афганістані стала найтривалішою в історії США і тривала 20 років. За цей час загинули 2460 американських солдатів.

Теми: АфганістанСШАБайденНАТО
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