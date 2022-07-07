Польща отримала сучасну британську систему ППО Sky Sabre

Польща отримала від Великої Британії сучасну систему протиповітряної оборони Sky Sabre.

Про це повідомив у Twitter міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, пише "Європейська правда".

"Британська система протиповітряної оборони Sky Sabre вже знаходиться в нашій країні, щоб гарантувати безпеку повітряного простору Польщі. Це результат наших міцних відносин з Великою Британією та свідчення нашої спільної турботи про безпеку східного флангу", - йдеться у повідомленні.

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Brytyjski system obrony powietrznej Sky Sabre jest już w naszym kraju, aby przede wszystkim zagwarantować bezpieczeństwo polskiej strefy powietrznej. To efekt naszych silnych relacji z 🇬🇧 i dowód wspólnej troski o bezpieczeństwo wschodniej flanki. pic.twitter.com/ZkUCxcRa7z — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) July 6, 2022

Напередодні польський міністр також повідомив, що до Польщі вже цього тижня прибуде танковий підрозділ з Британії у рамках заходів підсилення східного флангу НАТО.

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