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Польща отримала сучасну британську систему ППО Sky Sabre

"Європейська правда"Четвер, 7 липня 2022, 08:17

Польща отримала від Великої Британії сучасну систему протиповітряної оборони Sky Sabre.

Про це повідомив у Twitter міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, пише "Європейська правда".

"Британська система протиповітряної оборони Sky Sabre вже знаходиться в нашій країні, щоб гарантувати безпеку повітряного простору Польщі. Це результат наших міцних відносин з Великою Британією та свідчення нашої спільної турботи про безпеку східного флангу", - йдеться у повідомленні.

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Напередодні польський міністр також повідомив, що до Польщі вже цього тижня прибуде танковий підрозділ з Британії у рамках заходів підсилення східного флангу НАТО.

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Перед червневим самітом НАТО міністр казав, що Польща проситиме союзників про збільшення присутності Альянсу в країні на тлі російського вторгнення в Україну.

Теми: Польща
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