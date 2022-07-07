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Росія вже втратила 36 650 вояк і 3 797 бойових броньованих машин

Ірина БалачукЧетвер, 7 липня 2022, 09:14
Українські захисники знищують окупантів. Фото з Facebook Генштабу

Росія продовжує нести втрати у загарбницькій війні в Україні – лише за минулу добу країна-агресор втратила близько 150 військових, 8 ББМ, 3 артилерійські системи та 3 БПЛА.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.07 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 36 650 (+150) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1 602 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3 797 (+8) од,
  • артилерійських систем – 815 (+3) од,
  • РСЗВ – 247 (+0) од,
  • засобів ППО – 107 (+0) од,
  • літаків – 217 (+0) од,
  • гелікоптерів – 187 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 667 (+3),
  • крилатих ракет – 155 (+2) од,
  • кораблів/катерів – 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 665 (+17) од,
  • спеціальної техніки – 66 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському та Бахмутському напрямках.  

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Теми: Росіявійна
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