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Окупанти обстріляли Миколаївщину: 18 поранених

Ірина БалачукЧетвер, 7 липня 2022, 11:14
Фото ДСНС з Telegram Замазєєвої

18 людей отримали поранення у результаті російських обстрілів Миколаївської області 6 липня.

Джерело: голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва у Telegram  

Пряма мова Замазєєвої: "Загалом за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 18 людей.

Під удари потрапили населені пункти Баштанського і Миколаївського районів. Обстріли зафіксовані у Очаківській, Широківській, Березнегуватській, Первомайській, Куцурубській та Галіцинівській громадах".

Деталі: За словами голови облради, дітей серед поранених немає.

Усіх постраждалих доставили у медичні заклади.

Загалом станом на ранок 7 липня у миколаївських лікарнях перебуває 294 громадянина, які постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 103 постраждалих отримали допомогу амбулаторно.

Теми: Миколаївська областьвійна
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