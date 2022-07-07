Окупанти обстріляли Миколаївщину: 18 поранених
Четвер, 7 липня 2022, 11:14
18 людей отримали поранення у результаті російських обстрілів Миколаївської області 6 липня.
Джерело: голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва у Telegram
Пряма мова Замазєєвої: "Загалом за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 18 людей.
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Під удари потрапили населені пункти Баштанського і Миколаївського районів. Обстріли зафіксовані у Очаківській, Широківській, Березнегуватській, Первомайській, Куцурубській та Галіцинівській громадах".
Деталі: За словами голови облради, дітей серед поранених немає.
Усіх постраждалих доставили у медичні заклади.
Загалом станом на ранок 7 липня у миколаївських лікарнях перебуває 294 громадянина, які постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 103 постраждалих отримали допомогу амбулаторно.
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