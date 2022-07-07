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Росіяни атакують позиції української ППО ракетами "повітря-поверхня", ЗСУ протидіють

Валентина РоманенкоЧетвер, 7 липня 2022, 11:32
Юрій Ігнат. фото "Україна - Укрінформ"

Російська армія застосовує протирадіолокаційні авіаційні ракети, намагаючись знищити позиції української ППО, але ЗСУ активно їм протидіють.

Джерело: речник командування Повітряни сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі УП

Пряма мова: "На різних напрямках противник продовжує застосовувати проти зенітних ракетних та радіотехнічних підрозділів Повітряних сил протирадіолокаційні авіаційні ракети класу "повітря-поверхня" типу Х-31П та Х-58, намагаючись знищити позиції нашої протиповітряної оборони. Захисники неба вживають усіх заходів протидії, аби ці ракети не досягали цілей".

Деталі: Стосовно минулої доби речник ПС ЗСУ зазначив, що 6 липня протиповітряна оборона Повітряних сил знищила дві крилі ракети "Калібр", які окупанти випустили по південних областях з акваторії Чорного моря.

Ударна авіація – бомбардувальники та штурмовики Повітряних сил Збройних сил України, атакували ворога на Східному та Південному напрямках, вражаючи позиції окупантів вогнем з повітря.

Таким чином у середу українська авіація знищила польовий склад боєприпасів, два командно-спостережні пункти російських окупантів, до десяти одиниць бойових броньованих машин та живу силу ворога.

Теми: війна
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