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Джонсон в четвер подасть у відставку з посади прем'єра Британії

"Європейська правда"Четвер, 7 липня 2022, 11:42

Борис Джонсон піде у відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії у четвер.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише ВВС.

Також повідомляється, що Джонсон продовжить керувати урядом, а новий британський прем'єр буде обраний восени.

Виборчі перегони за посаду лідера Консервативної партії відбудуться цього літа, і новий глава уряду буде визначений до партійної конференції в жовтні.

Телеканал Sky News також повідомляє про відставку прем’єра сьогодні. Зазначається, що це сталося після того, як його новопризначений міністр освіти Мішель Донелан пішла у відставку після 36 годин на посаді, а міністр Надхім Захаві сказав прем’єру "йти зараз".

Крім того, міністр оборони Бен Воллес відмовився від своєї підтримки.

У канцелярії прем'єра заявили, що він сьогодні зробить заяву для країни.

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Раніше повідомлялося, що на Даунінг-стріт почали готувати заяву на випадок можливої відставки Джонсона. Станом на ранок четверга кількість урядовців, які залишили його кабмін, перевищила 50 осіб.

Причиною невдоволення Консервативної партії стали неправдиві заяви Даунінг-стріт щодо колишнього заступника парламентського організатора Кріса Пінчера, якого звинувачують у домаганнях до двох колег. 

Канцелярія Джонсона стверджувала, що прем’єр не знав про цей інцидент і тому підтримав повторне призначення Пінчера у 2022 році, але пізніше прем’єр був змушений визнати, що це не так.

Борис Джонсон від початку повномасштабного вторгнення Росії активно підтримує Україну: він виступає за надання Києву достатньої військової допомоги для відвоювання всіх окупованих російськими силами територій, а також пообіцяв мільярди фунтів стерлінгів фінансової підтримки.

Крім того, Джонсон двічі з кінця лютого був у Києві й проводив переговори з Володимиром Зеленським.

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Теми: Борис Джонсон
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