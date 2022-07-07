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Міністр оборони Британії є головним фаворитом на місце Джонсона

"Європейська правда"Четвер, 7 липня 2022, 13:55

Міністр оборони Британії Бен Воллес є явним фаворитом серед членів Консервативної партії на роль наступного прем’єр-міністра. 

Про це свідчить останнє опитування YouGov, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Згідно з новим опитуванням членів Консервативної партії, міністр оборони Бен Воллес є явним фаворитом на перемогу в будь-якому змаганні за лідерство. Воллес перемагає всіх основних претендентів, включаючи міністра закордонних справ Ліз Трасс.

Бен Воллес, обіймаючи посаду міністра оборони в уряді Бориса Джонсона, відігравав ключову роль у британській підтримці України.

Воллес до останнього зберігав підтримку Бориса Джонсона і відкликав її у четвер вранці, проте у відставку, як інші понад 50 членів кабміну, не пішов. 

Воллес пояснив це тим, що має зобов'язання щодо забезпечення безпеки країни, незалежно від того, хто є прем'єр-міністром.

За даними ЗМІ, Борис Джонсон піде у відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії у четвер.

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Очікується, що Джонсон продовжить керувати урядом, а новий британський прем'єр буде обраний восени.

Виборчі перегони за посаду лідера Консервативної партії відбудуться цього літа, і новий глава уряду буде визначений до партійної конференції в жовтні.

Борис Джонсон від початку повномасштабного вторгнення Росії активно підтримує Україну. Читайте більше: Непозбувний Борис: як Україна допомогла прем'єру Британії зберегти посаду.

Теми: Велика БританіяБорис Джонсон
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