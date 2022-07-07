Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Джонсон подав у відставку, але поки залишиться прем'єром

Четвер, 7 липня 2022, 14:34

Глава британського уряду Борис Джонсон оголосив у четвер, що йде у відставку з поста лідера Консервативної партії, але планує залишитися прем’єр-міністром до обрання новго лідера.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Джонсон сказав, що "тепер очевидно, що парламентська партія хоче нового лідера і нового прем'єр-міністра". Він зазначив, що залишиться на посаді прем'єр-міністра до того, як буде призначений новий лідер.

"Причина, чому я так наполегливо боровся протягом останніх кількох днів, щоб продовжувати виконувати цей мандат особисто, полягала не лише в тому, що я хотів це зробити, а тому, що я відчував, що це моя робота, мій обов’язок, мій обов’язок перед вами", - заявив Джонсон.

Джонсон виступив зі зверненням до нації після хвилі відставок у своєму уряді, коли кількість посадовців, що пішли, перевищила 50 осіб станом на ранок четверга.

Перед виступом у четвер Борис Джонсон призначив нових посадовців на місце колег, що пішли у відставку.

Очікується, що вибори лідера Консервативної партії відбудуться цього літа, і новий глава уряду буде визначений до партійної конференції в жовтні.

ВІДЕО ДНЯ

До цього часу Борис Джонсон продовжить керувати урядом.

Міністр оборони Британії Бен Воллес є явним фаворитом серед членів Консервативної партії на роль наступного прем’єр-міністра. 

Після кількох днів боротьби за посаду Джонсона покинули всі, крім кількох союзників, після того, як останній із серії скандалів похитнув їхню підтримку.

Причиною невдоволення Консервативної партії стали неправдиві заяви Даунінг-стріт щодо колишнього заступника парламентського організатора Кріса Пінчера, якого звинувачують у домаганнях до двох колег. 

Борис Джонсон від початку повномасштабного вторгнення Росії активно підтримує Україну. Читайте більше: Непозбувний Борис: як Україна допомогла прем'єру Британії зберегти посаду.

Теми: Борис Джонсон
Головне сьогодні

Зеленський: Хай кожен російський капітан бачить український прапор на Зміїному

Канада готує виняток із санкцій для "Газпрому" всупереч пропозиціям Києва – джерела

фото, відеоПутін на 134-й день війни вирішив "залякати" Україну: "Ми всерйоз ще нічого не починали"

фотоСпецоперація "Зміїний": ССО розповіли ексклюзивні подробиці висадки на острів

ЗСУ жорстко придушили спробу наступу ворога на Слов'янському напрямку - зведення Генштабу

У Білорусі вже прямо погрожують напасти на Польщу в разі "провокацій Заходу"

Усі новини...
Борис Джонсон
Джонсон пообіцяв Україні підтримку Британії навіть після його відставки
Кремль про відставку Джонсона: ми його не любимо, він нас теж
Міністр оборони Британії є головним фаворитом на місце Джонсона
Останні новини
23:46
У Литві несподівано відбулися повітряні навчання, які налякали місцевих мешканців
23:38
Путін хоче прирівняти бойовиків ОРДЛО у статусі до військових РФ
23:18
Зеленський: Хай кожен російський капітан бачить український прапор на Зміїному
22:58
Росіяни звинувачують у "хлопках" на окупованій Луганщині місцеве населення – Гайдай
22:55
Тиждень візового режиму з РФ: жоден з росіян не подав документи - МЗС
22:46
Румунія тепер може постачати газ Молдові та Україні – прем'єр
22:36
Залужний зустрівся із колегою з Британії: говорили про майбутні операції
22:22
Економічні новини 7 липня: ринки реагують на відставку Джонсона, міжнародні резерви України знижуються
22:19
У ЄС бачать ознаки нової хвилі коронавірусу
22:19
Експерти про відбудову України: Призначення обраного керівника САП буде дуже хорошим сигналом
Усі новини...