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Джонсон подав у відставку, але поки залишиться прем'єром

Четвер, 7 липня 2022, 14:34

Глава британського уряду Борис Джонсон оголосив у четвер, що йде у відставку з поста лідера Консервативної партії, але планує залишитися прем’єр-міністром до обрання новго лідера.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Джонсон сказав, що "тепер очевидно, що парламентська партія хоче нового лідера і нового прем'єр-міністра". Він зазначив, що залишиться на посаді прем'єр-міністра до того, як буде призначений новий лідер.

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"Причина, чому я так наполегливо боровся протягом останніх кількох днів, щоб продовжувати виконувати цей мандат особисто, полягала не лише в тому, що я хотів це зробити, а тому, що я відчував, що це моя робота, мій обов’язок, мій обов’язок перед вами", - заявив Джонсон.

Джонсон виступив зі зверненням до нації після хвилі відставок у своєму уряді, коли кількість посадовців, що пішли, перевищила 50 осіб станом на ранок четверга.

Перед виступом у четвер Борис Джонсон призначив нових посадовців на місце колег, що пішли у відставку.

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Очікується, що вибори лідера Консервативної партії відбудуться цього літа, і новий глава уряду буде визначений до партійної конференції в жовтні.

До цього часу Борис Джонсон продовжить керувати урядом.

Міністр оборони Британії Бен Воллес є явним фаворитом серед членів Консервативної партії на роль наступного прем’єр-міністра. 

Після кількох днів боротьби за посаду Джонсона покинули всі, крім кількох союзників, після того, як останній із серії скандалів похитнув їхню підтримку.

Причиною невдоволення Консервативної партії стали неправдиві заяви Даунінг-стріт щодо колишнього заступника парламентського організатора Кріса Пінчера, якого звинувачують у домаганнях до двох колег. 

Борис Джонсон від початку повномасштабного вторгнення Росії активно підтримує Україну. Читайте більше: Непозбувний Борис: як Україна допомогла прем'єру Британії зберегти посаду.

Теми: Борис Джонсон
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