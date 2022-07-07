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Європарламент схвалив 1 млрд євро макрофіну для України

"Європейська правда"Четвер, 7 липня 2022, 15:44

Європейський парламент дав "зелене світло" для виділення Україні 1 млрд євро макрофінансової допомоги для підтримки у зв’язку з війною.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Парламент підтримав пропозицію Єврокомісії про виділення Україні додаткової позики на вигідних умовах, на додачу до 1,2 млрд євро, які перерахували у березні й травні.

Дана сума є першим траншем виняткового пакета макрофінансової допомоги на загальну суму 9 млрд євро. 

Позика надається як швидка фінансова підтримка в умовах гострої потреби, щоб Україна могла забезпечувати фінансування найважливіших державних функцій.

Кошти надаються з умовами дотримання низки критеріїв, зокрема збереження демократичних механізмів, попри концентрацію влади у виконавчій гілці в умовах війни, та підвищеної прозорості й звітування щодо використання.  

Рішення прийняли 522 голосами "за", тоді як проти проголосували 17 і 25 утрималися.

ВІДЕО ДНЯ

Прем’єр України Денис Шмигаль висловив подяку Європарламенту за рішення.

Нагадаємо, Європейська рада за підсумками саміту 24 червня ухвалила рішення надати Україні макрофінансову допомогу в розмірі до дев’яти мільярдів євро.

Загальна сума позик наданих ЄС Україні з початку повномасштабної війни до кінця 2022 року може досягти 2,2 млрд євро.

Теми: ЄвропарламентУкраїнагроші
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