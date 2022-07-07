Європарламент схвалив 1 млрд євро макрофіну для України
Європейський парламент дав "зелене світло" для виділення Україні 1 млрд євро макрофінансової допомоги для підтримки у зв’язку з війною.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Парламент підтримав пропозицію Єврокомісії про виділення Україні додаткової позики на вигідних умовах, на додачу до 1,2 млрд євро, які перерахували у березні й травні.
Дана сума є першим траншем виняткового пакета макрофінансової допомоги на загальну суму 9 млрд євро.
Позика надається як швидка фінансова підтримка в умовах гострої потреби, щоб Україна могла забезпечувати фінансування найважливіших державних функцій.
Кошти надаються з умовами дотримання низки критеріїв, зокрема збереження демократичних механізмів, попри концентрацію влади у виконавчій гілці в умовах війни, та підвищеної прозорості й звітування щодо використання.
Рішення прийняли 522 голосами "за", тоді як проти проголосували 17 і 25 утрималися.
Прем’єр України Денис Шмигаль висловив подяку Європарламенту за рішення.
Вдячний Президенту @EP_President і депутатам Європарламенту за швидке ухвалення макрофінансової допомоги в розмірі 1 млрд євро для фінансової стабільності України. ЄС 🇪🇺 - наша сім'я. Ми вдячні за таку непохитну та сильну підтримку, яка допомагає нам протистояти агресії росії.— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) July 7, 2022
Нагадаємо, Європейська рада за підсумками саміту 24 червня ухвалила рішення надати Україні макрофінансову допомогу в розмірі до дев’яти мільярдів євро.
Загальна сума позик наданих ЄС Україні з початку повномасштабної війни до кінця 2022 року може досягти 2,2 млрд євро.