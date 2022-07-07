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Розвідка не виключає, що Росія піде в наступ на Запоріжжя – МОУ

Валентина РоманенкоЧетвер, 7 липня 2022, 15:48
Ганна Маляр

За даними української розвідки, російські окупаційні війська можуть спробувати піти в наступ у напрямку Запоріжжя, і спробувати оточити підрозділи ЗСУ.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр на брифінгу в медіацентрі "Україна - Укрінформ"

Пряма мова: "На Запорізькому та Новопавлівському напрямках, за даними ГУР МОУ, не виключається проведення противником наступальних дій у напрямку Запоріжжя та/або здійснення обходу у напрямку Велика Новоселівка-Покровське, очевидно, з метою оточення наших підрозділів.

Так само не виключається, що з цією метою підрозділи російських окупаційних військ на зазначеному напрямку посилюються щонайменше п'ятьма батальйонно-тактичними групами".

Деталі: Маляр додала, що на Криворізькому та Миколаївському напрямках противник намагатиметься утримати захоплені території правобережної частини Херсонської області та проводитиме диверсійно-розвідувальні дії на узбережжі Одеської і Миколаївської областей.

За її словами, наразі противник веде воєнні дії на виснаження.

Теми: розвідкаЗапоріжжявійна
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