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Білорусь закрила небо поблизу України до жовтня – медіа

Олена РощінаЧетвер, 7 липня 2022, 16:04

Обмеження для польотів цивільної авіації на півдні Білорусі продовжено до 7 жовтня – це означає, що загроза ракетного обстрілу України з боку Білорусі збережеться як мінімум ще три місяці.

Джерело: Беларускі Гаюн

Деталі: Дія зони обмеження для польотів усіх типів цивільних повітряних суден (включно з БПЛА) на висотах від 0 до 19 800 метрів на півдні Білорусі продовжена згідно з NOTAMN O0547/22 з 8 липня по 7 жовтня 2022 року.

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Обмеження не поширюється на авіацію ЗС РБ та Держприкордонкомітету Білорусі. Територія зони обмеження не змінилася.

Заборона на польоти над південною частиною Білорусі була запроваджена 24 лютого 2022 року з початком російського вторгнення в Україну.

З півдня Білорусі відбуваються запуски російських ракет по території України. З початку війни з території Білорусі по українських містах було запущено не менше 689 боєголовок, зазначають автори проекту "Беларускі Гаюн".

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Таким чином, загроза ракетного обстрілу території України з повітряного простору Білорусі зберігається як мінімум ще на три місяці, вважають вони.

"Беларускі Гаюн" також наводить хронологію ракетних запусків із Білорусі.

Теми: Білорусьавіавійна
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