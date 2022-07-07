Білорусь закрила небо поблизу України до жовтня – медіа

Обмеження для польотів цивільної авіації на півдні Білорусі продовжено до 7 жовтня – це означає, що загроза ракетного обстрілу України з боку Білорусі збережеться як мінімум ще три місяці.

Джерело: Беларускі Гаюн

Деталі: Дія зони обмеження для польотів усіх типів цивільних повітряних суден (включно з БПЛА) на висотах від 0 до 19 800 метрів на півдні Білорусі продовжена згідно з NOTAMN O0547/22 з 8 липня по 7 жовтня 2022 року.

Обмеження не поширюється на авіацію ЗС РБ та Держприкордонкомітету Білорусі. Територія зони обмеження не змінилася.

Заборона на польоти над південною частиною Білорусі була запроваджена 24 лютого 2022 року з початком російського вторгнення в Україну.

З півдня Білорусі відбуваються запуски російських ракет по території України. З початку війни з території Білорусі по українських містах було запущено не менше 689 боєголовок, зазначають автори проекту "Беларускі Гаюн".

Таким чином, загроза ракетного обстрілу території України з повітряного простору Білорусі зберігається як мінімум ще на три місяці, вважають вони.

ВІДЕО ДНЯ

"Беларускі Гаюн" також наводить хронологію ракетних запусків із Білорусі.