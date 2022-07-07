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На Рівненщині заборонили феєрверки і поїздки без глушників

"Українська правда"Четвер, 7 липня 2022, 16:19
На Рівненщині заборонили феєрверки і поїздки без глушників
Фото скріншот

До кінця воєнного стану на Рівненщині заборонили будь-яку піротехніку, включно з феєрверками, та рух транспорту без глушників.

Джерело: Начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль у Telegram

Пряма мова Коваля: "Заборонено продаж та запуск феєрверків, салютів і інших піротехнічних засобів; рух транспортних засобів, у конструкції яких є система випуску відпрацьованих газів з прямотоком та інші вихлопні системи, де відсутній шумопоглинач (рух автомобілів та мотоциклів без глушників)".

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Деталі: Відповідне рішення прийнято Радою оборони області на Рівненщині.

Що було раніше: Наприкінці червня аналогічні заборони ввели влада Києва та Одещини.

Теми: війнаРівненська область
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