На Рівненщині заборонили феєрверки і поїздки без глушників

До кінця воєнного стану на Рівненщині заборонили будь-яку піротехніку, включно з феєрверками, та рух транспорту без глушників.

Джерело: Начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль у Telegram

Пряма мова Коваля: "Заборонено продаж та запуск феєрверків, салютів і інших піротехнічних засобів; рух транспортних засобів, у конструкції яких є система випуску відпрацьованих газів з прямотоком та інші вихлопні системи, де відсутній шумопоглинач (рух автомобілів та мотоциклів без глушників)".

Деталі: Відповідне рішення прийнято Радою оборони області на Рівненщині.

Що було раніше: Наприкінці червня аналогічні заборони ввели влада Києва та Одещини.