Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський відреагував на відставку Джонсона

"Європейська правда"Четвер, 7 липня 2022, 16:30

Президент України Володимир Зеленський упевнений, що відставка Бориса Джонсона з посади прем’єр-міністра Великої Британії не вплине на політику Лондона щодо російсько-української війни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський заявив в інтерв’ю CNN.

Глава держави назвав Джонсона "справжнім другом України" і висловив упевненість, що політика Британії щодо України після його відставки найближчим часом змінюватись не буде.

Зеленський також додав, що Україна багато здобула від відносин із Джонсоном, передусім військову підтримку. Він підтвердив, що проведе телефонну розмову з британським прем’єром після його відставки.

Нагадаємо, глава британського уряду Борис Джонсон оголосив у четвер, що йде у відставку з поста лідера Консервативної партії, але планує залишитися прем’єр-міністром до обрання нового лідера.

Міністр оборони Британії Бен Воллес є явним фаворитом серед членів Консервативної партії на роль наступного прем’єр-міністра. 

Після кількох днів боротьби за посаду Джонсона покинули всі, крім кількох союзників, після того, як останній із серії скандалів похитнув їхню підтримку.

ВІДЕО ДНЯ

Причиною невдоволення Консервативної партії стали неправдиві заяви Даунінг-стріт щодо колишнього заступника парламентського організатора Кріса Пінчера, якого звинувачують у домаганнях до двох колег. 

Борис Джонсон від початку повномасштабного вторгнення Росії активно підтримує Україну.

Читайте більше: Непозбувний Борис: як Україна допомогла прем'єру Британії зберегти посаду.

Теми: ЗеленськийБорис Джонсонзвільнення
Головне сьогодні

Зеленський: Хай кожен російський капітан бачить український прапор на Зміїному

Канада готує виняток із санкцій для "Газпрому" всупереч пропозиціям Києва – джерела

фото, відеоПутін на 134-й день війни вирішив "залякати" Україну: "Ми всерйоз ще нічого не починали"

фотоСпецоперація "Зміїний": ССО розповіли ексклюзивні подробиці висадки на острів

ЗСУ жорстко придушили спробу наступу ворога на Слов'янському напрямку - зведення Генштабу

У Білорусі вже прямо погрожують напасти на Польщу в разі "провокацій Заходу"

Усі новини...
Зеленський
Олена Зеленська з’явилася на обкладинці "Time" зі своєю історією
Джонсон після заяви про відставку планує розмову з Зеленським - ЗМІ
Західна зброя нарешті потужно запрацювала на фронті – Зеленський
Останні новини
03:29
Reuters: Україна звернеться до європейських союзників, якщо Канада розблокує турбіну для "Газпрому"
02:40
ЗМІ: Нового прем'єра Британії оберуть у вересні
02:00
Херсонщина: ЗСУ відбили ворожу гелікоптерну атаку, росіяни втекли
01:00
відеоЗеленський: Приречений повзати не забере навіть Зміїний у тих, кому випало літати
00:26
В ОП відреагували на заяву Путіна про “війну Заходу до останнього українця”
23:46
У Литві несподівано відбулися повітряні навчання, які налякали місцевих мешканців
23:38
Путін хоче прирівняти бойовиків ОРДЛО у статусі до військових РФ
23:18
Зеленський: Хай кожен російський капітан бачить український прапор на Зміїному
22:58
Росіяни звинувачують у "хлопках" на окупованій Луганщині місцеве населення – Гайдай
22:55
Тиждень візового режиму з РФ: жоден з росіян не подав документи - МЗС
Усі новини...