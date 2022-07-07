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Зеленський відреагував на відставку Джонсона

"Європейська правда"Четвер, 7 липня 2022, 16:30

Президент України Володимир Зеленський упевнений, що відставка Бориса Джонсона з посади прем’єр-міністра Великої Британії не вплине на політику Лондона щодо російсько-української війни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський заявив в інтерв’ю CNN.

Глава держави назвав Джонсона "справжнім другом України" і висловив упевненість, що політика Британії щодо України після його відставки найближчим часом змінюватись не буде.

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Зеленський також додав, що Україна багато здобула від відносин із Джонсоном, передусім військову підтримку. Він підтвердив, що проведе телефонну розмову з британським прем’єром після його відставки.

Нагадаємо, глава британського уряду Борис Джонсон оголосив у четвер, що йде у відставку з поста лідера Консервативної партії, але планує залишитися прем’єр-міністром до обрання нового лідера.

Міністр оборони Британії Бен Воллес є явним фаворитом серед членів Консервативної партії на роль наступного прем’єр-міністра. 

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Після кількох днів боротьби за посаду Джонсона покинули всі, крім кількох союзників, після того, як останній із серії скандалів похитнув їхню підтримку.

Причиною невдоволення Консервативної партії стали неправдиві заяви Даунінг-стріт щодо колишнього заступника парламентського організатора Кріса Пінчера, якого звинувачують у домаганнях до двох колег. 

Борис Джонсон від початку повномасштабного вторгнення Росії активно підтримує Україну.

Читайте більше: Непозбувний Борис: як Україна допомогла прем'єру Британії зберегти посаду.

Теми: ЗеленськийБорис Джонсонзвільнення
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