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Понад 70% російських некерованих снарядів не попадають у свої цілі – Генштаб

Альона Мазуренко Четвер, 7 липня 2022, 16:48
Понад 70% російських некерованих снарядів не попадають у свої цілі – Генштаб
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ОК "ПІВДЕНЬ"

Понад 70% випущених Росією по Україні некерованих снарядів та керованих авіаційних ракет не досягають поставленої цілі. 

Джерело: брифінг заступника начальника оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова 7 липня, "Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Наші дії свідчать про досить високу ефективність функціонування наявної системи протиповітряної оборони та майстерність бойових обслуг зенітних ракетних комплексів. Переважна більшість авіаційних ударів, яких завдає противник, не досягають поставленої цілі.

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Понад 70% випущених некерованих снарядів та керованих авіаційних ракет влучають у поле, море або поза межами розташування наших військ, що свідчить про надійну систему ППО, а також небажання російських пілотів заходити в зону ураження наших засобів ППО та ризикувати своїм життям заради виконання злочинних наказів свого керівництва".

Деталі: За його словами, з початку бойових дій ЗС РФ здійснили 6 443 літаковильоти оперативно-тактичної авіації, завдали 626 ударів крилатими ракетами типу "Іскандер" та "Калібр".

Лише протягом 5 липня окупанти застосували 27 ракет по об'єктах критичної інфраструктури, цивільних та військових об'єктах, а також 14 авіаційних ударів по об'єктах військової інфраструктури, районах, позиціях розміщення українських військ.

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Теми: ГенштабавіаобстрілРосія
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