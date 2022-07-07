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Понад 70% російських некерованих снарядів не попадають у свої цілі – Генштаб

Мазуренко Альона Четвер, 7 липня 2022, 16:48
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ОК "ПІВДЕНЬ"

Понад 70% випущених Росією по Україні некерованих снарядів та керованих авіаційних ракет не досягають поставленої цілі. 

Джерело: брифінг заступника начальника оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова 7 липня, "Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Наші дії свідчать про досить високу ефективність функціонування наявної системи протиповітряної оборони та майстерність бойових обслуг зенітних ракетних комплексів. Переважна більшість авіаційних ударів, яких завдає противник, не досягають поставленої цілі.

Понад 70% випущених некерованих снарядів та керованих авіаційних ракет влучають у поле, море або поза межами розташування наших військ, що свідчить про надійну систему ППО, а також небажання російських пілотів заходити в зону ураження наших засобів ППО та ризикувати своїм життям заради виконання злочинних наказів свого керівництва".

Деталі: За його словами, з початку бойових дій ЗС РФ здійснили 6 443 літаковильоти оперативно-тактичної авіації, завдали 626 ударів крилатими ракетами типу "Іскандер" та "Калібр".

Лише протягом 5 липня окупанти застосували 27 ракет по об'єктах критичної інфраструктури, цивільних та військових об'єктах, а також 14 авіаційних ударів по об'єктах військової інфраструктури, районах, позиціях розміщення українських військ.

Теми: ГенштабавіаобстрілРосія
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