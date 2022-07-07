СБУ заявляє про затримання коригувальника ворожого вогню по Миколаєву

Служба безпеки України повідомила про знешкодження агента ФСБ РФ, який готувався коригувати ракетні удари по Миколаєву.

Джерело: пресцентр СБУ

Деталі: Вказано, що в ході спецоперації було затримано мешканця Миколаєва, який крім розвідки дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ в регіоні, збирав розвіддані щодо критичної інфраструктури та оборонних об’єктів у причорноморських районах.

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За даними спецслужби, раніше надані зловмисником дані були використані збройними силами Росії щонайменше при коригуванні масових ракетних обстрілів м. Миколаєва, які відбулися у період з 26 по 30 червня.

Під час обшуків правоохоронці виявили у агента: вибухівку, вогнепальну зброю та боєприпаси, російську символіку, мобільні телефони з доказами злочинних дій

Дослівно: "Наразі жителя Миколаєва затримано та повідомлено про підозру за фактом несанкціонованого поширення інформації про переміщення та розташування ЗСУ".

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Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також щодо додаткової кваліфікації інших епізодів його діяльності за ч. 2 ст. 111 (державна зрада)".