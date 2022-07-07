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Цьогоріч Україна не зможе прийняти паломників на Рош-га-Шана – посол

Альона Мазуренко Четвер, 7 липня 2022, 17:58
Цьогоріч Україна не зможе прийняти паломників на Рош-га-Шана – посол
ФОТО ЕЛЬДАРА САРАХМАНА, УП

Посол в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомив, що через розв'язану Росією війну Україна не може прийняти єврейських паломників на Рош-га-Шана. 

Джерело: заява посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука, посольство у Facebook

Дослівно: "Через побоювання за життя та благополуччя тих, хто приїжджає в Україну та через пряму російську війну в нашій країні, незважаючи на всі зусилля, ми не можемо гарантувати безпеку паломників і нині не допускаємо туристів та відвідувачів в Україну.

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З цієї нагоди ми звертаємося до вас, тому що ваші молитви важливі для нас. Будь ласка, помоліться, щоб до Рош га-Шана війна в Україні, що розгорілася через кричущу та жорстоку російську агресію, закінчилася і помоліться за перемогу України".

Передісторія:

  • У 2021 році до Умані на святкування Рош га-Шана прибули понад 29 тисяч паломників-хасидів.
  • На святкування іудейського Нового року на початку вересня до Умані на могилу рабина Нахмана приїжджають тисячі паломників з Ізраїлю та всього світу.

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Теми: УманьхасидиІзраїльУкраїна
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