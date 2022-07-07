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Росіяни знову вдарили по Харкову: є жертви

Валентина РоманенкоЧетвер, 7 липня 2022, 18:39

Окупанти завдали ударів по одному з районів Харкова: за попередніми даними, щонайменше троє людей загинули, п'ятеро дістали поранення.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Пряма мова: "Просимо жителів Харкова бути максимально обережними, без нагальної потреби не перебувайте на вулицях міста. Адже ворог б’є підступно, вражаючи житлові райони та цивільну інфраструктуру".

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Деталі: За оновленою інформацією обласного Центру екстреної медичної допомоги, унаслідок обстрілу Немишлянського району російськими окупантами 3 цивільних загинули, 5 - отримали поранення.

За даними начальника Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергія Болвінова, місто обстріляли з РСЗВ "Ураган" осколково-фугасними снарядами.

ДСНС повідомляє, що їхні підрозділи виїжджали одразу за 4 адресами. Горіли приватні житлові будинки, гаражі з надбудовою, легкові та вантажні автомобілі, а також домашні речі в квартирі 9-ти поверхового житлового будинку.

ВІДЕО ДНЯ

Остання пожежа була ліквідована о 19:47.

Теми: Харківвійна
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