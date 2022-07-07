Джонсон і Зеленський поговорили телефоном

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон після оголошення про свою відставку у четвер поговорив із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У телефонній розмові Джонсон підтвердив непохитну підтримку Сполученим Королівством України та сказав, що Лондон "продовжуватиме надавати життєво важливу військову допомогу стільки, скільки буде потрібно".

Крім того, британський прем’єр пообіцяв працювати над розблокуванням експорту зерна з України та подякував Зеленському "за все, що він робить для свободи, за дружбу та доброту українського народу".

Своєю чергою президент України подякував Джонсону за його рішучі дії щодо України та зазначив, що український народ вдячний за зусилля Великої Британії.

Як повідомили в канцелярії британського прем’єра, Джонсон завершив розмову похвалою на адресу Зеленського, сказавши: "Ви герой, вас усі люблять".

Своєю чергою Офіс президента повідомив, що Зеленський висловив подяку британському прем'єру за "рішучу та безкомпромісну підтримку" України з перших днів повномасштабної агресії.

"Усі ми із сумом сприйняли цю новину. Не лише я, а й усе українське суспільство, яке вам дуже симпатизує. Весь мій Офіс та всі українці вдячні вам за допомогу. Ми не сумніваємося, що підтримка Великої Британії збережеться, але ваше особисте лідерство й харизма робили її особливою", – наголосив Зеленський.

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Нагадаємо, глава британського уряду Борис Джонсон оголосив у четвер, що йде у відставку з поста лідера Консервативної партії, але планує залишитися прем’єр-міністром до обрання нового лідера.

Міністр оборони Британії Бен Воллес є явним фаворитом серед членів Консервативної партії на роль наступного прем’єр-міністра.

Після кількох днів боротьби за посаду Джонсона покинули всі, крім кількох союзників, після того, як останній із серії скандалів похитнув їхню підтримку.

Причиною невдоволення Консервативної партії стали неправдиві заяви Даунінг-стріт щодо колишнього заступника парламентського організатора Кріса Пінчера, якого звинувачують у домаганнях до двох колег.

Борис Джонсон від початку повномасштабного вторгнення Росії активно підтримує Україну.

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