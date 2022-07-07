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Білорусь вкотре продовжила військові навчання - ЗМІ

Валентина РоманенкоЧетвер, 7 липня 2022, 20:20

Військові навчання у Білорусі продовжено як мінімум до 16 липня.

Джерело: "Беларускі Гаюн"

Деталі: Повідомляється, що про це говорить графік проведення навчань на білоруських полігонах. 10 липня стане вихідним днем ​​для всіх полігонів, а для деяких полігонів вихідним також стане 9 липня.

 
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Загалом продовження навчань на білоруських полігонах на даний момент виглядає так:

◾️Борисовський (227-й) до 16.07;

◾️Стрільбище №1 під Мінськом (Уруччя) до 16.07;

◾️Гозький (під Гродно) до 15.07;

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◾️Брестський до 16.07;

◾️Ріпище (Осиповичі) до 15.07;

◾️Мар'їна Гірка до 16.07;

◾️Лосвідо (під Вітебськом) до 16.07;

◾️Неман (під Березівкою) до 15.07;

◾️Обуз-Лісовий (під Барановичами) 15.07;

◾️Чепелеве (під Слонімом) до 15.07;

◾️Доманове (під Івацевичами) до 15.07;

◾️Стрільбище під Старими Дорогами до 15.07;

◾️Заслонове (під Лепелем) до 16.07.

Що передувало: Білорусь, чию територію Росія використовує як полігон для маневрів та майданчик для завдання ракетних ударів по Україні, неодноразово продовжувала військові навчання.

Теми: Білорусьвійна
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