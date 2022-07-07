Білорусь вкотре продовжила військові навчання - ЗМІ
Військові навчання у Білорусі продовжено як мінімум до 16 липня.
Джерело: "Беларускі Гаюн"
Деталі: Повідомляється, що про це говорить графік проведення навчань на білоруських полігонах. 10 липня стане вихідним днем для всіх полігонів, а для деяких полігонів вихідним також стане 9 липня.
Загалом продовження навчань на білоруських полігонах на даний момент виглядає так:
◾️Борисовський (227-й) до 16.07;
◾️Стрільбище №1 під Мінськом (Уруччя) до 16.07;
◾️Гозький (під Гродно) до 15.07;
◾️Брестський до 16.07;
◾️Ріпище (Осиповичі) до 15.07;
◾️Мар'їна Гірка до 16.07;
◾️Лосвідо (під Вітебськом) до 16.07;
◾️Неман (під Березівкою) до 15.07;
◾️Обуз-Лісовий (під Барановичами) 15.07;
◾️Чепелеве (під Слонімом) до 15.07;
◾️Доманове (під Івацевичами) до 15.07;
◾️Стрільбище під Старими Дорогами до 15.07;
◾️Заслонове (під Лепелем) до 16.07.
Що передувало: Білорусь, чию територію Росія використовує як полігон для маневрів та майданчик для завдання ракетних ударів по Україні, неодноразово продовжувала військові навчання.