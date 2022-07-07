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Путін на 134-й день війни вирішив "залякати" Україну: "Ми всерйоз ще нічого не починали"

Альона Мазуренко Четвер, 7 липня 2022, 20:25
Путін на 134-й день війни вирішив залякати Україну: Ми всерйоз ще нічого не починали
ВОЛОДИМИР ПУТІН, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Російський президент Володимир Путін, який розв'язав війну проти України, заявив, що в РФ "всерйоз поки що нічого не починали".

Джерело: прокремлівське видання "РИА Новости"

Пряма мова: "Сьогодні ми чуємо, що нас хочуть перемогти на полі бою... Ну що тут скажеш. Нехай спробують.

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Ми вже багато чули, що Захід хоче воювати з нами до останнього українця. Це - трагедія для українського народу. Але, схоже, все до цього і йде. Але всі повинні знати, що ми чогось серйозно поки що не починали.

При цьому ми не відмовляємось і від мирних переговорів, але ті, хто відмовляється, повинні знати, що чим далі, тим складніше їм буде з нами домовитися".

Деталі: Путін, котрий традиційно намагався залякати Україну і розповідав про "загниваючий" Захід, сидів за величезним столом подалі від людей.

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Він також заявив, про "зміцнення суверенітету Росії", як "побічний ефект" війни проти України.

Основною метою нападу на Україну Путін назвав захист Донбасу та "зміцнення безпеки самої Росії".

 
фото: Сибирь.Реалии

Провину за розв'язану війну проти України російський президент перекладає на Захід і США і заявляє нібито вони уже "програли", бо почався "злам світопорядку по-американськи".

7 липня Путін зустрівся із главами російських партій і заявив, що в Росії "багато партій", а "родіна одна". 

Нагадаємо, що відкрито підтримують війну Росії проти України в Сирії, Білорусі та КНДР. 

2 березня Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, в якій засудила вторгнення Росії в Україну і закликала Москву негайно вивести всі сили з України. За резолюцію проголосувала 141 країна, 5 були проти і 35 утрималися. Проти документа проголосували сама Росія, Білорусь, яка залучена до вторгнення, Сирія, Еритрея та КНДР.

Одним із приводів вторгнення в Україну Путін називав міфічне "розширення НАТО", проте після нападу Швеція та Фінляндія, котрі межують з РФ, вирішили вступити в Альянс. Під час наради 7 липня російський президент про розширення НАТО не згадував.

Після провалу на полях бою під Києвом та на Чернігівщині, звідки витіснили російських військових, Путін заявив, що ціль війни - "звільнення" Донеччини і Луганщини, водночас в РФ все ще плекають надію захопити південь України і дійти до молдовського Придністров'я.

За майже 5 місяців від початку широкомасштабного вторгнення Росія кілька разів змінювала "цілі" свого нападу, який у багатьох цивілізованих країнах світу визнали геноцидом українського народу.

Теми: ПутінвійнаРосіяУкраїна
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