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У ЄС бачать ознаки нової хвилі коронавірусу

"Європейська правда"Четвер, 7 липня 2022, 22:19

Керівник напрямку загроз здоров’ю і вакцинної стратегії Європейського агентства з лікарських засобів Марко Кавалері застеріг, що в Європейському Союзі розпочинається нова хвиля захворюваності на COVID-19.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це Кавалері заявив на брифінгу в четвер.

"Ми спостерігаємо нову хвилю випадків COVID-19 у багатьох державах по всій Європі. Сплеск захворюваності викликаний мутаціями BA.4 та BA.5 варіанту "Омікрон", які дуже легко передаються від людини до людини", – зазначив Кавалері.

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За оцінками Європейського агентства з лікарських засобів, згадані мутації вже до кінця липня можуть стати панівними на території ЄС. І хоча поки немає свідчень, що вони призводять до важчої хвороби, "зростання поширення вірусу серед старшого населення вже призводить до тяжчих випадків" COVID-19.

Кавалері закликав зробити більш доступними бустерні дози вакцини проти коронавірусу, зокрема для людей віком від 60 років та всім, хто перебуває у групі ризику.

"Тоді як у ЄС розгортається нова хвиля (коронавірусу), вразливим групам важливо дотримуватися захисних заходів і не затягувати з вакцинацією", – наголосив він.

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Більшість держав ЄС скасували майже всі коронавірусні обмеження, запроваджені ще у 2020 році, коли пандемія COVID-19 лише починалась. Але з поширенням більш заразного штаму "Омікрон", який люди переносять легше, захворюваність знову почала зростати.

Приміром, в уряді Франції нещодавно заявили, що країна входить у сьому хвилю пандемії коронавірусу після того, як добова кількість заражень вперше за тривалий час перевищила 200 тисяч.

А влада Кіпру вирішила повторно запровадити маски для боротьби з COVID-19 трохи більше ніж через місяць після скасування вимоги.

Теми: коронавірусЄС
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