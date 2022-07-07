Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У ЄС бачать ознаки нової хвилі коронавірусу

"Європейська правда"Четвер, 7 липня 2022, 22:19

Керівник напрямку загроз здоров’ю і вакцинної стратегії Європейського агентства з лікарських засобів Марко Кавалері застеріг, що в Європейському Союзі розпочинається нова хвиля захворюваності на COVID-19.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це Кавалері заявив на брифінгу в четвер.

"Ми спостерігаємо нову хвилю випадків COVID-19 у багатьох державах по всій Європі. Сплеск захворюваності викликаний мутаціями BA.4 та BA.5 варіанту "Омікрон", які дуже легко передаються від людини до людини", – зазначив Кавалері.

За оцінками Європейського агентства з лікарських засобів, згадані мутації вже до кінця липня можуть стати панівними на території ЄС. І хоча поки немає свідчень, що вони призводять до важчої хвороби, "зростання поширення вірусу серед старшого населення вже призводить до тяжчих випадків" COVID-19.

Кавалері закликав зробити більш доступними бустерні дози вакцини проти коронавірусу, зокрема для людей віком від 60 років та всім, хто перебуває у групі ризику.

"Тоді як у ЄС розгортається нова хвиля (коронавірусу), вразливим групам важливо дотримуватися захисних заходів і не затягувати з вакцинацією", – наголосив він.

Більшість держав ЄС скасували майже всі коронавірусні обмеження, запроваджені ще у 2020 році, коли пандемія COVID-19 лише починалась. Але з поширенням більш заразного штаму "Омікрон", який люди переносять легше, захворюваність знову почала зростати.

ВІДЕО ДНЯ

Приміром, в уряді Франції нещодавно заявили, що країна входить у сьому хвилю пандемії коронавірусу після того, як добова кількість заражень вперше за тривалий час перевищила 200 тисяч.

А влада Кіпру вирішила повторно запровадити маски для боротьби з COVID-19 трохи більше ніж через місяць після скасування вимоги.

Теми: коронавірусЄС
Головне сьогодні

Бельгія відновить роботу посольства в Києві, приїде новий посол

Міністри G7 влаштували бойкот Лаврову на зустрічі G20

Окупанти наступають на Бахмутському напрямку – Генштаб

На експрем'єра Японії скоїли замах

В ОП відреагували на заяву Путіна про “війну Заходу до останнього українця”

Зеленський: Хай кожен російський капітан бачить український прапор на Зміїному

Усі новини...
коронавірус
У Росії зажадали від США компенсацію за Covid-19
У Данії незалежна комісія розкритикувала рішення уряду приспати мільйони норок через COVID-19
Німеччина зняла всі коронавірусні обмеження на в’їзд
Останні новини
11:06
"А скільки хочеш?": СБУ оприлюднила переписку агента ФСБ з коригувальником вогню
10:57
Захищає Україну з 2014 року: як колишній вчитель став авіаційним навідником ЗСУ
10:52
Білорусь летить у прірву: що відбувається з економікою агресора
10:48
Бельгія відновить роботу посольства в Києві, приїде новий посол
10:38
відеоРосійську ракету знайшли на глибині 20 метрів у Дністровському водосховищі
10:33
відео Мер Чернігова звернувся до Зеленського: Ваші підлеглі хочуть мене усунути з посади
10:16
Лавров, якому влаштували бойкот, достроково залишить міністерську зустріч G20
10:09
Не будемо експортувати електроенергію, якщо Україні її не вистачатиме – Міненерго
09:56
Міністри G7 влаштували бойкот Лаврову на зустрічі G20
09:53
Самоліквідувалися: російські війська вдарили по своїх позиціях - Запорізька ОВА
Усі новини...