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Румунія тепер може постачати газ Молдові та Україні – прем'єр

"Європейська правда"Четвер, 7 липня 2022, 22:46

Прем’єр-міністр Румунії Ніколае Чуке заявив, що після введення в експлуатацію інтерконнектора Греція-Болгарія в четвер його країна має змогу постачати природний газ Молдові та Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

"По суті, цей інтерконнектор сполучить мережу, що проходить через Анатолію та Адріатику, а також підключиться до трубопроводу BRUA, забезпечуючи тим самим постачання газу до Болгарії та Румунії", – зазначив Чуке на пресконференції з грецьким прем’єром Кіріакосом Міцотакісом.

"І, звичайно, ми можемо забезпечити постачання газу нашим східним партнерам — Україні та Республіці Молдові та іншим країнам за схемою розподілу цієї газової мережі", – додав прем’єр Румунії.

Тоді як Україна ще з 2014 року отримує газ із неросійських джерел, Молдова є повністю залежною від постачання блакитного палива "Газпромом".

Нагадаємо, наприкінці 2021 року Молдова уклала з "Газпромом" новий контракт на постачання газу. Він передбачав зокрема аудит боргу на суму до $700 млн, які нібито має "Молдовагаз" перед "Газпромом" та однією з його "дочок". 700 мільйонів - це оцінка Росії, а не Молдови. Кишинів багато років поспіль каже, що частина цього боргу взята з повітря, не підтверджена.

А після надання Молдові статусу кандидата на членство в ЄС заступник голови Радбезу РФ Дмітрій Медведєв пригрозив Молдові, що заходи Кремля у відповідь на приєднання Кишинева до антиросійських санкцій не змусять себе чекати. Ішлося і про відключення газу.

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Теми: РумуніяУкраїнагазМолдова
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