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Тиждень візового режиму з РФ: жоден з росіян не подав документи - МЗС

Четвер, 7 липня 2022, 22:55
ДМИТРО КУЛЕБА, ФОТО МЗС

За тиждень функціонування візового режиму з РФ жоден росіянин не подав документів на отримання української візи.

Джерело: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі національного телемарафону 7 липня

Пряма мова: "Дуже показовий момент. За сім днів функціонування візового режиму на всю багатомільйонну Росію не знайшлося жодного громадянина, який би подався на отримання української візи.

За цей час було більше сто дзвінків до МЗС, у посольства України в різних країнах від громадян росії з проханням роз’яснити правила в’їзду, як отримати візу, що для цього потрібно, але власне жодної заявки не було".

Деталі: За словами Кулеби, це насправді історичний момент, який демонструє, до якого рівня агресія Путіна довела відносини не лише між державами, а й між народами.

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