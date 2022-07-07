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Тиждень візового режиму з РФ: жоден з росіян не подав документи - МЗС

Четвер, 7 липня 2022, 22:55
Тиждень візового режиму з РФ: жоден з росіян не подав документи - МЗС
ДМИТРО КУЛЕБА, ФОТО МЗС

За тиждень функціонування візового режиму з РФ жоден росіянин не подав документів на отримання української візи.

Джерело: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі національного телемарафону 7 липня

Пряма мова: "Дуже показовий момент. За сім днів функціонування візового режиму на всю багатомільйонну Росію не знайшлося жодного громадянина, який би подався на отримання української візи.

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За цей час було більше сто дзвінків до МЗС, у посольства України в різних країнах від громадян росії з проханням роз’яснити правила в’їзду, як отримати візу, що для цього потрібно, але власне жодної заявки не було".

Деталі: За словами Кулеби, це насправді історичний момент, який демонструє, до якого рівня агресія Путіна довела відносини не лише між державами, а й між народами.

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