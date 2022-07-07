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Росіяни звинувачують у "хлопках" на окупованій Луганщині місцеве населення – Гайдай

Мазуренко Альона Четвер, 7 липня 2022, 22:58
фото: ФБ Гайдая

Російські окупанти в окупованих районах Луганщини звинувачують місцеве населення у вибухах на складах боєприпасів росіян і шукають тих, хто міг повідомити координати ЗСУ. 

Джерело: глава Луганської ОВА Сергій Гайдай

Дослівно: "Провину за "хлопки" на рашистських складах, орки поклали на місцеве населення. Шукають тих, хто міг повідомити координати ЗСУ чи просто сфотографувати розташування цілей.

У Кремінній людям заборонено користуватися мобільними телефонами, окрім того, людей розстрілюють, якщо оркам здається, що людина занадто багато спілкується телефоном - це для них сигнал причетності до шпіонажу".

Деталі: За словами Гайдая, за увесь час війни найбільше кадирівців полягло у Сєвєродонецьку.

Глава ОВА також зазначив, що повної окупації області ще немає і у деяких містечках тривають бої.

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Теми: Луганська областьокупаціявійна
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