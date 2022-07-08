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ЗМІ: Нового прем'єра Британії оберуть у вересні

Анастасія КалатурП'ятниця, 8 липня 2022, 02:40
ЗМІ: Нового прем'єра Британії оберуть у вересні
ФОТО: GETTY

У  Консервативній партії планують обрати нового прем'єр-міністра Британії замість Бориса Джонсона на початку вересня, коли Палата громад повернеться з  літніх канікул.

Джерело: депутати, поінформовані про плани, у коментарі FT

Деталі: Оголошення про відставку Бориса Джонсона у четвер спровокувало внутрішній конкурс з обрання нового лідера партії, якого  призначить прем'єр-міністром королева. Плани перегонів буде затверджено на засіданні так званого "Комітету 1922 року"  в понеділок.

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Конкурс проходитиме у два етапи. У першому депутати-консерватори скоротять довгий список кандидатів до двох. Після цього відбудеться кампанія серед 100 тисяч членів партії по всій країні, яка визначить наступного лідера.

Старші члени "Комітету 1922 року" хочуть завершити парламентський етап конкурсу до оголошення канікул 21 липня.

Кілька кандидатів уже заявили про свій намір балотуватися. Першою була Суелла Браверман, генеральний прокурор, яка виступала за Brexit.  Стів Бейкер, колишній міністр та один із найефективніших організаторів Консервативної партії, сказав, що колеги-депутати "благали" його балотуватися на посаду лідера, але він не став офіційно висувати свою кандидатуру.

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Очікується, що низка кандидатів оголосять про свій намір балотуватися найближчими днями. Серед них Ліз Трасс, міністр закордонних справ та канцлер Надім Захаві. Колишній канцлер Ріші Сунак та колишній міністр охорони здоров'я Саджид Джавід також розглядають можливість подання заявок разом із міністром оборони Беном Воллесом.

Інші менш відомі посадовці, які, ймовірно, оголосять про свої пропозиції, включають голову спеціального комітету із закордонних справ Тома Тугендхата, міністра торгівлі Пенні Мордаунт, ексміністра охорони здоров'я Джеремі Ганта.

Букмекери назвали Воллеса фаворитом на місце Джонсона з коефіцієнтом 5/2, Сунака – 9/2, Мордаунта – 6/1,Трасс – 8/1.

Нагадаємо: 7 липня Джонсон оголосив, що йде у відставку з поста лідера Консервативної партії, але планує залишитися прем’єр-міністром до обрання нового лідера.

Теми: Велика БританіяБорис Джонсон
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