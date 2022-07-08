Reuters: Україна звернеться до європейських союзників, якщо Канада розблокує турбіну для "Газпрому"

Україна звертатиметься до європейських колег, якщо Канада схвалить рішення про виняток з санкційного режиму для постачання турбін для газопроводу Nord Stream.

Джерело: джерело Reuters в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України

Пряма мова: "Санкції забороняють передачу будь-якого обладнання, пов'язаного з газом… Якщо, не дай Боже, це рішення буде схвалено, ми, безперечно, звернемося до наших європейських колег із проханням переглянути їхній підхід.

Бо якщо країни не виконуватимуть узгоджених ними рішень про санкції, про яку солідарність можна говорити?".

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