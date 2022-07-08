Reuters: Україна звернеться до європейських союзників, якщо Канада розблокує турбіну для "Газпрому"
Україна звертатиметься до європейських колег, якщо Канада схвалить рішення про виняток з санкційного режиму для постачання турбін для газопроводу Nord Stream.
Джерело: джерело Reuters в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України
Пряма мова: "Санкції забороняють передачу будь-якого обладнання, пов'язаного з газом… Якщо, не дай Боже, це рішення буде схвалено, ми, безперечно, звернемося до наших європейських колег із проханням переглянути їхній підхід.
Бо якщо країни не виконуватимуть узгоджених ними рішень про санкції, про яку солідарність можна говорити?".
Передісторія:
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У середині червня російська компанія "Газпром" заявила, що скорочує поставки природного газу по газопроводу "Північний потік-1" на 40%. За словами росіян, це відбудеться через "невчасне проведення ремонтних робіт компанією Siemens".
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Віцеканцлер Німеччини, міністр економіки Роберт Габек закликав Канаду вирішити питання із затримкою турбіни Siemens, через яку, за твердженнями російської сторони, не працює "Північний потік-1". Через зупинку "Північного потоку-1" Росія скоротила постачання газу до Німеччини на 60%, через що країна нездатна вчасно заповнити газові сховища до опалювального сезону.ВІДЕО ДНЯ
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Канада має намір за погодженням з Німеччиною схвалити рішення про виняток з санкційного режиму для постачання турбін для Nord Stream. Це створить прецедент точкового зняття ембарго на вимогу держави-агресора. Формальною причиною для зняття санкцій, якщо рішення у підсумку ухвалять, має стати аргумент про те, що дасть Росії технічну можливість відновити обсяги прокачки газу до ЄС.
- Ще 22 червня Київ докладно, з описом на дві сторінки, поінформував канадський уряд про те, що РФ моє технічну можливість невідкладно та безоплатно відновити постачання, бо має законтрактовані та оплачені транзитні потужності через українську територію, які зараз не використовуються російською стороною, а вимоги про зняття санкцій потрібні Москві для створення такого прецеденту.