Reuters: Україна звернеться до європейських союзників, якщо Канада розблокує турбіну для "Газпрому"

Україна звертатиметься до європейських колег, якщо Канада схвалить рішення про виняток з санкційного режиму для постачання турбін для газопроводу Nord Stream.

Джерело: джерело Reuters в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України

Пряма мова: "Санкції забороняють передачу будь-якого обладнання, пов'язаного з газом… Якщо, не дай Боже, це рішення буде схвалено, ми, безперечно, звернемося до наших європейських колег із проханням переглянути їхній підхід.

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Бо якщо країни не виконуватимуть узгоджених ними рішень про санкції, про яку солідарність можна говорити?".

Передісторія: