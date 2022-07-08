Росіяни штурмуватимуть Краматорськ і одночасно наступатимуть на Слов'янськ — ISW
П'ятниця, 8 липня 2022, 04:10
Росіяни, імовірно, створюють умови для наступу або на Слов'янськ, або на Краматорськ.
Джерело: американський Інститут дослідження війни (ISW)
Дослівно: "Російські сили можуть створювати умови для можливого штурму Краматорська, який йтиме паралельно з наступом на Слов'янськ".
Деталі: Зазначається, що російські війська досягли незначних успіхів на південний схід від Сіверська і продовжили наступальні дії на захід від Лисичанська.
Російські війська продовжували наступ на південь і на схід від Бахмута, і провели безуспішну атаку на північ від Харкова.
Також повідомляється, що в російських регіонах продовжують створювати власні тимчасові добровільні загони, щоб компенсувати втрат особового складу на війні в Україні.