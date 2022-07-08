Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Єврокомісія блокує видачу €1,5 млрд позики для України — Bloomberg

Анастасія КалатурП'ятниця, 8 липня 2022, 06:05
ФОТО: GETTY

Єврокомісія блокує видачу 1,5 млрд  євро  кредиту  для України.

Джерело: джерела Bloomberg

Деталі: Bloomberg пише, що "обережність переважає над невідкладними потребами країни".

Запропонований кредит був заблокований бюджетним підрозділом Єврокомісії через побоювання щодо його фінансової надійності. Зазвичай  такі позики виділяються Європейським інвестиційним банком   для операцій за межами ЄС в розмірі не більше 9% від загального обсягу фінансування. Цього разу комісія хоче виділити 70% від загальної суми – як це було з попередньою пропозицією в мільярд євро.

Представник комісії заявив, що ЄС має переконатись, що він зможе покрити збитки у разі дефолту України. Комісія шукає альтернативні рішення, щоб поділити частину додаткових ризиків, пов'язаних із цими кредитами.

Зазначається, що ЄС уже був змушений тимчасово знизити обсяг екстреного фінансування, яке він спрямовує Києву: пропозиція минулого тижня у розмірі мільярда євро була припинена, адже Німеччина заблокувала більший пакет у розмірі майже 9 млрд євро.

Теми: ЄСекономіка
Головне сьогодні

Удар по Сергіївці на Одещині: зросла кількість жертв

Верещук просить виїхати з окупованих Запорізької й Херсонської областей: Будуть бої

Байден невдовзі анонсує новий пакет допомоги для України з ще чотирма HIMARS - ЗМІ

Білоруські війська ведуть розвідку на двох напрямках – Генштаб

Розчарувався: вбивця експрем'єра Японії пояснив свої мотиви

Канада підтвердила Німеччині, що розблокує турбіну для "Північного потоку-1" – ЗМІ

Усі новини...
ЄС
У ЄС бачать ознаки нової хвилі коронавірусу
За нашу та їхню свободу. Чому війна в Україні – це про збереження Західного світу
ЄС розробляє юридичну основу конфіскації активів РФ на користь України
Останні новини
02:40
Південь: ЗСУ знищили майже 200 окупантів, ворожі склади і техніку
02:06
Ілон Маск передумав купувати Twitter
01:35
Байден погодив новий пакет допомоги для України на $400 млн
01:10
Зеленський розповів, як привітав Залужного
00:45
"Ці звернення не про політику" – Зеленський про виступи перед парламентами ЄС
00:08
Удар по Сергіївці на Одещині: зросла кількість жертв
23:44
США виявили 18 російських "фільтраційних таборів" для українців
23:34
Міністр економіки: Наше головне завдання – зробити потрійний стрибок до економіки, що розвивається
23:29
У РФ провайдери підміняють трафік для реклами війни в Україні – росЗМІ
23:06
Українські музичні релізи червня: добірка
Усі новини...