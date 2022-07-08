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Єврокомісія блокує видачу €1,5 млрд позики для України — Bloomberg

Анастасія КалатурП'ятниця, 8 липня 2022, 06:05
Єврокомісія блокує видачу €1,5 млрд позики для України — Bloomberg
ФОТО: GETTY

Єврокомісія блокує видачу 1,5 млрд  євро  кредиту  для України.

Джерело: джерела Bloomberg

Деталі: Bloomberg пише, що "обережність переважає над невідкладними потребами країни".

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Запропонований кредит був заблокований бюджетним підрозділом Єврокомісії через побоювання щодо його фінансової надійності. Зазвичай  такі позики виділяються Європейським інвестиційним банком   для операцій за межами ЄС в розмірі не більше 9% від загального обсягу фінансування. Цього разу комісія хоче виділити 70% від загальної суми – як це було з попередньою пропозицією в мільярд євро.

Представник комісії заявив, що ЄС має переконатись, що він зможе покрити збитки у разі дефолту України. Комісія шукає альтернативні рішення, щоб поділити частину додаткових ризиків, пов'язаних із цими кредитами.

Зазначається, що ЄС уже був змушений тимчасово знизити обсяг екстреного фінансування, яке він спрямовує Києву: пропозиція минулого тижня у розмірі мільярда євро була припинена, адже Німеччина заблокувала більший пакет у розмірі майже 9 млрд євро.

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Теми: ЄСекономіка
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