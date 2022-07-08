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Окупанти наступають на Бахмутському напрямку – Генштаб

Ірина БалачукП'ятниця, 8 липня 2022, 07:19
Окупанти наступають на Бахмутському напрямку – Генштаб
Наслідки обстрілів росіянами житлових кварталів в Україні. Фото з Facebook Генштабу

Російські загарбники продовжують наступати на Бахмутському напрямку, водночас спроби ворожих штурмів на Харківському та Словянському напрямках захисники відбили.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 6 ранку 8 липня 

Деталі: На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін в складі та діяльності підрозділів збройних сил Білорусі в прикордонних районах Брестської та Гомельської областей не відзначається.

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На Сіверському напрямку ворог обстріляв із реактивної артилерії та мінометів район н.п. Михальчина Слобода Чернігівської області.

На Харківському напрямку окупанти продовжують ведення оборонних дій. Ворог здійснював обстріли із артилерії, реактивних систем залпового вогню і танків в районах населених пунктів Харків, Микільське, Леб’яже, Уди, Дементіївка, Верхній та Старий Салтів, Петрівка, Руські Тишки та Байрак. Завдав авіаудару неподалік Петрівки.

Українські воїни рішуче придушили спробу ворожого штурму в напрямку Дементіївки.

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На Слов’янському напрямку ворог здійснював вогневий вплив із артилерії різних калібрів в районах населених пунктів Волобуївка, Хрестище, Гусарівка, Чепіль, Мазанівка, Долина, Червоне, Дібрівне, Богородичне та Адамівка.

В районі с. Богородичне завдали ворогу втрати, під час його чергової спроби наступу та відкинули окупантів назад.

На Краматорському напрямку окупанти обстрілювали із ствольної та реактивної артилерії райони Сіверська, Григорівки, Білогорівки, Золотарівки, Серебрянки, Верхньокам’янського, Званівки та Роздолівки. Ворог вів наступ в напрямку Верхньокам’янського, має частковий успіх.

На Бахмутському напрямку противник обстрілював із мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Бахмут, Спірне, Івано-Дар’ївка, Берестове, Покровське, Вершина, Володимирівка, Опитне, Торецьк, Зайцеве, Кодема, Клинове та Нью-Йорк. Завдав авіаційних ударів поблизу Вершини та Вуглегірської ТЕС.

Окупанти наступають в напрямку Веселої Долини та в районі населеного пункту Спірне, бойові дії тривають.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках тривають перестрілки вздовж лінії зіткнення із мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії. Ворог завдав авіаударів неподалік Василівки, Авдіївки, Новоселівки, Веселого та Новомихайлівки.

На Південнобузькому напрямку ворог зосереджує свої зусилля на недопущенні наступу Сил оборони України. Здійснює систематичний вогневий вплив із ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення для сковування дій наших військ.

Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують завдавати вогневого ураження по скупченнях живої сили, військової техніки та складах боєприпасів російських окупантів.

Теми: Українавійна
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