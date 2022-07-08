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Росіяни знищують села, щоб зайняти всю Луганщину – Гайдай

Ірина БалачукП'ятниця, 8 липня 2022, 07:49
Росіяни знищують села, щоб зайняти всю Луганщину – Гайдай
ФОТО З TELEGRAM ГАЙДАЯ 

Російські загарбники, які мають на меті окупувати всю Луганщину, нещадно обстрілюють населені пункти поблизу адмінмежі області.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "Аби вийти на адмінмежу Луганщини росіяни артилерією знищують навколишні села. Їх не зупиняє навіть те, що там залишаються мирні жителі, які гинуть в будинках та на подвір’ях.

Зі всіх видів важкого озброєння вони не припиняють вогневий вплив по Білогорівці та Золотарівці. Застосовують ствольну та реактивну артилерію. Б’ють по домівках, по кожній будівлі, яка здається їм можливим укріпленням. Аби просунутись, не рахують особистих втрат і не жаліють жителів області". 

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Фото з Telegram Гайдая 

Деталі: За словами голови ОВА, схожа ситуація і в населених пунктах Донецької області, які розташовані поблизу межі з Луганщиною. 

 
Фото з Telegram Гайдая 

Водночас Гайдай наголосив, що українські збройні сили тримають оборону. 

 
Фото з Telegram Гайдая 

Він підкреслив, що навіть ті бійці, які прикривали централізований відхід захисників із Лисичанська, нанесли росіянам значних втрат.

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Теми: Луганська областьвійна
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