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Росіяни повідомляють про вибухи в окупованому ними Шахтарську

Анастасія КалатурП'ятниця, 8 липня 2022, 07:56
Росіяни повідомляють про вибухи в окупованому ними Шахтарську
ФОТО: typicaldonetsk

В окупованому  Шахтарську на Донеччині були вибухи.

Джерело:  ТАСС,  місцеві "ЗМІ", канал бойовиків "Типичный Донецк"      

Деталі: Вибухи почалися близько 02:30 за межею міста, стовп диму піднявся на кількасот метрів. У місті працюють сирени.

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"Типичный Донецк" пише, що була евакуація.

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Стверджується, що місто нібито обстріляли ЗСУ.

Теми: Донецька областьвійнаШахтарськвибух
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