Росіяни повідомляють про вибухи в окупованому ними Шахтарську
П'ятниця, 8 липня 2022, 07:56
В окупованому Шахтарську на Донеччині були вибухи.
Джерело: ТАСС, місцеві "ЗМІ", канал бойовиків "Типичный Донецк"
Деталі: Вибухи почалися близько 02:30 за межею міста, стовп диму піднявся на кількасот метрів. У місті працюють сирени.
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"Типичный Донецк" пише, що була евакуація.
#Шахтерск сейчас.#Shachtyorsk #Шахтарськ pic.twitter.com/NhC87oGHt3— Типичный Донецк (@typicaldonetsk) July 8, 2022
ВІДЕО ДНЯ
Летают снаряды в Шахтерске#Шахтерск pic.twitter.com/m6pnsXOnes— Типичный Донецк (@typicaldonetsk) July 8, 2022
Стверджується, що місто нібито обстріляли ЗСУ.