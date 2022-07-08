Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни повідомляють про вибухи в окупованому ними Шахтарську

Анастасія КалатурП'ятниця, 8 липня 2022, 07:56
ФОТО: typicaldonetsk

В окупованому  Шахтарську на Донеччині були вибухи.

Джерело:  ТАСС,  місцеві "ЗМІ", канал бойовиків "Типичный Донецк"      

Деталі: Вибухи почалися близько 02:30 за межею міста, стовп диму піднявся на кількасот метрів. У місті працюють сирени.

"Типичный Донецк" пише, що була евакуація.

Стверджується, що місто нібито обстріляли ЗСУ.

Теми: Донецька областьвійна
Головне сьогодні

Південь: ЗСУ знищили майже 200 окупантів, ворожі склади і техніку

Удар по Сергіївці на Одещині: зросла кількість жертв

Верещук просить виїхати з окупованих Запорізької й Херсонської областей: Будуть бої

Байден невдовзі анонсує новий пакет допомоги для України з ще чотирма HIMARS - ЗМІ

Білоруські війська ведуть розвідку на двох напрямках – Генштаб

Розчарувався: вбивця експрем'єра Японії пояснив свої мотиви

Усі новини...
Донецька область
Обстріли Донеччини: 6 загиблих і 21 поранений за добу
Окупанти убили 7 мирних мешканців Донеччини за добу
Росіяни вдарили ракетами по Торецьку: люди під завалами
Останні новини
03:45
Російські війська бояться контрнаступу ЗСУ – американські експерти
02:40
Південь: ЗСУ знищили майже 200 окупантів, ворожі склади і техніку
02:06
Ілон Маск передумав купувати Twitter – WP
01:35
Байден погодив новий пакет допомоги для України на $400 млн
01:10
Зеленський розповів, як привітав Залужного
00:45
"Ці звернення не про політику" – Зеленський про виступи перед парламентами ЄС
00:08
Удар по Сергіївці на Одещині: зросла кількість жертв
23:44
США виявили 18 російських "фільтраційних таборів" для українців
23:34
Міністр економіки: Наше головне завдання – зробити потрійний стрибок до економіки, що розвивається
23:29
У РФ провайдери підміняють трафік для реклами війни в Україні – росЗМІ
Усі новини...