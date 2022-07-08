Росіяни повідомляють про вибухи в окупованому ними Шахтарську

В окупованому Шахтарську на Донеччині були вибухи.

Джерело: ТАСС, місцеві "ЗМІ", канал бойовиків "Типичный Донецк"

Деталі: Вибухи почалися близько 02:30 за межею міста, стовп диму піднявся на кількасот метрів. У місті працюють сирени.

"Типичный Донецк" пише, що була евакуація.

Стверджується, що місто нібито обстріляли ЗСУ.