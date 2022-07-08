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Регіони: окупанти обстріляли Харків, у Миколаєві лунали вибухи

Роман ПетренкоП'ятниця, 8 липня 2022, 08:56
обстріли харківщини, ілюстративне фото дснс

Окупанти ввечері 7 липня з РСЗВ обстріляли Харків, а також вранці 8 липня лунали вибухи в Миколаєві.

Джерело: звіт глав ОВА

Деталі: Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Хмельниччині, Одещині, Полтавщині, Житомирщині та Київщині.

Чернігівщина: вночі — кулеметний обстріл територій поблизу с. Сеньківка (Чернігівський район). Без жертв. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

Сумщина: вчора ввечері — артобстріл Білопільської громади, а близько 23.00 — стрілянина на кордоні Шалигинської громади. Постраждалих та руйнувань немає.

Дніпропетровщина: ворог знову обстріляв дві громади Криворізького району — Апостолівську та Зеленодольську. У Зеленодольську поцілили по парковій зоні та дачному масиву. Попередньо, без постраждалих.

Харків: вечірній обстріл Немишлянського району із РСЗВ, пошкоджені житлові будинки, є загиблі і поранені. По області вночі ворог вдарив по Циркунах, одна людина постраждала, одна — загинула.

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Поранених протягом доби по області 9 осіб: 5 — Харків, 2 — Чугуївський район, Циркуни — 2 особи. Загинуло 4 особи, з низ троє — в Харкові, одна — в Циркунах.

Луганщина: за ніч — 9 артобстрілів позицій наших військових. З усіх видів важкого озброєння ворог не припиняє вогневі атаки по Білогорівці та Золотарівці. Застосовують ствольну та реактивну артилерію.

Донеччина: нічні обстріли Слов'янська та Бахмута. Щонайменше одна людина загинула (Слов'янськ), четверо поранені (Бахмут, у т.ч.одна дитина). За добу — 6 загиблих, 21 поранений цивільний. Це — результат обстрілів росіян, які вони здійснили з танків, мінометів, артилерії, а також застосувавши авіаракету "Нурс", ЗРК С-300, РСЗВ "Град", "Торнадо-С" по Авдіївці, Слов’янську, Торецьку, Соледару, Краматорську та іншим населеним пунктам.

Пошкоджено 47 об’єктів, серед яких 16 приватних житлових будинків, 20 багатоквартирних, 2 об'єкти Авдіївського коксохімічного заводу, об'єкти залізниці, 4 автомобілі, амбулаторія, котельня, стадіон, дитсадок.

Миколаївщина: сьогодні зранку в Миколаєві лунали вибухи. Інформація уточнюється. Баштанський район: також зранку — обстріли смт Березнегувате. За попередньою інформацією є руйнування об‘єктів інфраструктури, житлових будинків. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

У Миколаївському районі вчора внаслідок обстрілів села Українка Галицинівської громади загинуло дві людини.

Херсонщина: російські військові продовжують обстріл окупованих населених пунктів Херсонщини та намагаються повернути звільнені території. Також активно триває обстріл сусідніх регіонів. Через обстріли багато сіл Калинівської, Великоолександрівської, Нововоронцовської, Високопільської ТГ на межі знищення. Стабільно тяжка ситуація і у Новій Каховці, Скадовську, Бериславі. Потягом доби вибухи будо чутно у Херсоні, передмістя було охоплено пожежами, пожежі виникли і у Бериславському районі: горіли поля, ліси, села.

Теми: Харківобстрілвійна
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