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Самоліквідувалися: російські війська вдарили по своїх позиціях - Запорізька ОВА

"Українська правда"П'ятниця, 8 липня 2022, 09:53

На кордоні Донецької та Запорізької областей російські РСЗВ обстріляли позиції своїх військ, в результаті чого один окупант загинув та двоє отримали поранення.

Джерело: Запорізька обласна військова адміністрація

Дослівно: "Не так давно підрозділ РСЗВ окупанта наніс вогневе ураження своїх позицій поблизу населеного пункту Нескучне. В результаті "прицільного" вогню один окупант загинув, двоє отримали поранення".

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Деталі: За інформацією розвідки, на яку посилається Запорізька ОВА, окремі підрозділи реактивної артилерії загарбників не підтримують агресію проти України, тому проводять "демілітаризацію своїх же російських окупаційних військ".  

Крім того, військова адміністрація підтвердила знищення складу боєприпасів противника на Запоріжжі.

Теми: Запорізька областьРосіявійна
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