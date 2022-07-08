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Лавров, якому влаштували бойкот, достроково залишить міністерську зустріч G20

"Європейська правда"П'ятниця, 8 липня 2022, 10:16
Лавров, якому влаштували бойкот, достроково залишить міністерську зустріч G20
Фото: Gettyimages

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров достроково залишає міністерську зустріч G20 на Балі.

Про це пише Spiegel, повідомляє "Європейська правда".

"Лавров ще проведе двосторонні переговори, потім звертається до преси і їде", - повідомила речниця МЗС Росії Марія Захарова.

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Лавров не братиме участі в офіційній трапезі та у робочій сесії другій половині дня.

Як повідомили джерела в делегації, Лавров покинув зал засідань одразу після виступу. Зазначається, що він також ухилився від відповіді на питання міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок.

Бербок, як виконуюча обов'язки голови групи провідних демократичних економічних держав G7, мала бути наступним спікером після Лаврова. У залі росіянин сидів між представниками Саудівської Аравії та Мексики.

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Присутність Лаврова на зустрічі G20 також розглядалася як тест для можливої ​​участі президента РФ Владіміра Путіна в саміті G20 15-16 листопада, який також проходитиме на Балі. Кілька держав поставили під сумнів свою участь, якщо Путін відвідає саміт особисто.

Раніше повідомлялося, що міністри закордонних справ країн G7 не прийшли на вечерю з колегами по G20 в Індонезії, а традиційне фото зустрічі не відбулося через присутність глави міністерства закордонних справ Росії Сергєя Лаврова.

Теми: Лавров
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