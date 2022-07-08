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Росія не відмовилась від плану захопити всю Україну – Зеленський

Ірина БалачукП'ятниця, 8 липня 2022, 12:55
Росія не відмовилась від плану захопити всю Україну – Зеленський
Володимир Зеленський. Фото ОПУ

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія постійно змінює свої повідомлення про плани у війні з Україною, але він не вірять у заяви Кремля, бо насправді Путін не відмовився від наміру захопити всю країну.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю CNN

Пряма мова Зеленського: "Вони не відмовились від спроб (захопити Київ – ред.). Ми їх витіснили, і вони відійшли. Але я вважаю, що в цілому вони всередині своєї держави і всередині своїх планів військово-політичних від окупації нашої держави не відмовляються багато років.

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Вони завжди окуповували нашу державу – спочатку політично, потім це був Крим, потім Донбас, потім повномасштабне вторгнення. Тому в плани Росії входить і зміна політичного керівництва, і окупація всієї України. Ми абсолютно в цьому впевнені".  

Деталі: За словами президента, зараз на сході України дуже складна ситуація. Це пов’язане з тим, що на Донбасі у росіян більше артилерії, РСЗВ, більше жертв – але Росія не рахує ні техніку, ні жертви. Зеленський додав, що саме тому Україна і просить у партнерів більше озброєння, щоб мати змогу протистояти ворогу.  

На півдні, за словами президента, "трішки легше", бо ЗСУ стримують ситуацію, а в деяких випадках і  контратакують. Також майже звільнена від окупантів Харківщина. Хоч там росіяни ще залишили свої бойові угруповання. Загалом, за словами Зеленського, треба "стабілізувати ситуацію на сході".

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На запитання про те, що Путін нібито досяг однієї зі своїх головних цілей, бо захопив Луганщину, президент сказав, що не вірить у публічні заяви Кремля, оскільки Росія постійно змінює свою риторику.

Пряма мова Зеленського: "Спершу вони говорили, що в Криму то не вони, потім визнали. Потім вони сказали, що на сході їх немає, потім визнали. Потім говорили, що то просто навчання коло кордонів України і не буде ніякого вторгнення, але вийшло по-іншому.

Тому ми не віримо, що їх план Луганська чи Донецька область. Ми знаходили їхні плани і мапи і у збитих льотчиків, і у військових. Були полонені, які казали, що їм давали наказ захопити за 2-3 дні Київ.

Тому в те, що їх план захопити Донецьку і Луганську область ми не віримо і будемо боронити свою країну".

Теми: ЗеленськийРосіявійна
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