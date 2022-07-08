Росія не відмовилась від плану захопити всю Україну – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія постійно змінює свої повідомлення про плани у війні з Україною, але він не вірять у заяви Кремля, бо насправді Путін не відмовився від наміру захопити всю країну.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю CNN

Пряма мова Зеленського: "Вони не відмовились від спроб (захопити Київ – ред.). Ми їх витіснили, і вони відійшли. Але я вважаю, що в цілому вони всередині своєї держави і всередині своїх планів військово-політичних від окупації нашої держави не відмовляються багато років.

Вони завжди окуповували нашу державу – спочатку політично, потім це був Крим, потім Донбас, потім повномасштабне вторгнення. Тому в плани Росії входить і зміна політичного керівництва, і окупація всієї України. Ми абсолютно в цьому впевнені".

Деталі: За словами президента, зараз на сході України дуже складна ситуація. Це пов’язане з тим, що на Донбасі у росіян більше артилерії, РСЗВ, більше жертв – але Росія не рахує ні техніку, ні жертви. Зеленський додав, що саме тому Україна і просить у партнерів більше озброєння, щоб мати змогу протистояти ворогу.

На півдні, за словами президента, "трішки легше", бо ЗСУ стримують ситуацію, а в деяких випадках і контратакують. Також майже звільнена від окупантів Харківщина. Хоч там росіяни ще залишили свої бойові угруповання. Загалом, за словами Зеленського, треба "стабілізувати ситуацію на сході".

На запитання про те, що Путін нібито досяг однієї зі своїх головних цілей, бо захопив Луганщину, президент сказав, що не вірить у публічні заяви Кремля, оскільки Росія постійно змінює свою риторику.

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Пряма мова Зеленського: "Спершу вони говорили, що в Криму то не вони, потім визнали. Потім вони сказали, що на сході їх немає, потім визнали. Потім говорили, що то просто навчання коло кордонів України і не буде ніякого вторгнення, але вийшло по-іншому.

Тому ми не віримо, що їх план Луганська чи Донецька область. Ми знаходили їхні плани і мапи і у збитих льотчиків, і у військових. Були полонені, які казали, що їм давали наказ захопити за 2-3 дні Київ.

Тому в те, що їх план захопити Донецьку і Луганську область ми не віримо і будемо боронити свою країну".