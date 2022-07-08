Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Байден "за" приїзд в Україну, але безпека не пускає - Зеленський

"Українська правда"П'ятниця, 8 липня 2022, 14:04
Фото пресслужба ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що лідер Сполучених Штатів Джо Байден хотів би приїхати до України, але утримується через застереження служб безпеки.

Джерело: інтерв’ю Зеленського CNN

Дослівно: "Ми би дуже хотіли, щоб президент Байден був в Україні. І я чув, що він був "за". Але є якісь безпекові моменти, що стосуються його, я так розумію, сек’юріті процесів".

Деталі: За словами Зеленського, рейтинг довіри серед українців до США дуже високий, як і до інших країн, які активно підтримують Україну. Тому приїзд Байдена став би "крутим сигналом" підтримки нашої держави. Це б також показало, що США не бояться Росії і вірять у перемогу України.

Що було раніше: 1 червня президент США Джозеф Байден заявив, що Сполучені Штати Америки продовжать допомагати Україні, нададуть ракетні системи й боєприпаси, але не будуть ані затягувати війну, ані тиснути на Київ, щоб він пішов на поступки Росії.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: БайденЗеленськийУкраїна
Головне сьогодні

Росіяни намагалися захопити Вуглегірську ТЕС, ЗСУ відкинули ворога – зведення

Російські війська бояться контрнаступу ЗСУ – американські експерти

Південь: ЗСУ знищили майже 200 окупантів, ворожі склади і техніку

Удар по Сергіївці на Одещині: зросла кількість жертв

Верещук просить виїхати з окупованих Запорізької й Херсонської областей: Будуть бої

Байден невдовзі анонсує новий пакет допомоги для України з ще чотирма HIMARS - ЗМІ

Усі новини...
Байден
Байден анулює статус Афганістану як основного союзника США поза НАТО
Байден надіслав Конгресу листи про вступ Швеції й Фінляндії до НАТО
Байден анонсував поставку Україні західних систем ППО і більше HIMARS
Останні новини
10:41
Звільнена з російського полону парамедикиня Тайра охрестилася в храмі ПЦУ
10:38
фото, відеоВ окупованому Херсоні чують вибухи: у Чорнобаївці пожежа і детонують боєприпаси росіян
10:16
ЗСУ вже знищили 37 200 окупантів і 1 638 танків
10:16
Штайнмаєр вимагав від Зеленського пояснень, чому зірвався його візит до Києва – ЗМІ
10:11
Після відставки Джонсона в Ірландії закликали Британію відмовитися від зміни угоди про Brexit
09:46
Ситуація в областях: 18 обстрілів на Сумщині, удари по Харківщині і Миколаєву
09:42
Російські підрозділи змушені пересідати на бронетранспортери 1950-х років – британська розвідка
09:33
Українка здобула "золото" з карате на Всесвітніх іграх
09:14
Як українцям отримати медичну допомогу у Польщі – пояснюють у МОЗ
09:02
На Київщині відновили понад 50 об'єктів, пошкоджених окупантами – ОВА
Усі новини...