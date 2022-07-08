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Байден "за" приїзд в Україну, але безпека не пускає - Зеленський

"Українська правда"П'ятниця, 8 липня 2022, 14:04
Байден за приїзд в Україну, але безпека не пускає - Зеленський
Фото пресслужба ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що лідер Сполучених Штатів Джо Байден хотів би приїхати до України, але утримується через застереження служб безпеки.

Джерело: інтерв’ю Зеленського CNN

Дослівно: "Ми би дуже хотіли, щоб президент Байден був в Україні. І я чув, що він був "за". Але є якісь безпекові моменти, що стосуються його, я так розумію, сек’юріті процесів".

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Деталі: За словами Зеленського, рейтинг довіри серед українців до США дуже високий, як і до інших країн, які активно підтримують Україну. Тому приїзд Байдена став би "крутим сигналом" підтримки нашої держави. Це б також показало, що США не бояться Росії і вірять у перемогу України.

Що було раніше: 1 червня президент США Джозеф Байден заявив, що Сполучені Штати Америки продовжать допомагати Україні, нададуть ракетні системи й боєприпаси, але не будуть ані затягувати війну, ані тиснути на Київ, щоб він пішов на поступки Росії.

Теми: БайденЗеленськийУкраїна
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