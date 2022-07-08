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Крилата ракета, яку запустили по Одещині, розірвалася над морем – ОК Південь

Роман ПетренкоП'ятниця, 8 липня 2022, 14:37
Крилата ракета, яку запустили по Одещині, розірвалася над морем – ОК Південь
фото ілюстративне

Російська крилата ракета Х-31, яку запустили з літака по Одеській області, розірвалася над Чорним морем, повідомили в оперативному командуванні "Південь".

Джерело: ОК "Південь"

Деталі: Близько 10:00, з ворожого літака Су-30, з боку Чорного моря, по Одещині випущено крилату ракету типу Х-31, яка розірвалась над морем, прямуючи до узбережжя.

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Дослівно: "Цілком імовірна зміна тактики ворога із нанесення масових осколкових уражень у місцях великих скупчень людей у прибережній зоні".

Теми: Одеська областьобстрілЧорне море
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