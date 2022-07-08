Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Крилата ракета, яку запустили по Одещині, розірвалася над морем – ОК Південь

Роман ПетренкоП'ятниця, 8 липня 2022, 14:37
фото ілюстративне

Російська крилата ракета Х-31, яку запустили з літака по Одеській області, розірвалася над Чорним морем, повідомили в оперативному командуванні "Південь".

Джерело: ОК "Південь"

Деталі: Близько 10:00, з ворожого літака Су-30, з боку Чорного моря, по Одещині випущено крилату ракету типу Х-31, яка розірвалась над морем, прямуючи до узбережжя.

Дослівно: "Цілком імовірна зміна тактики ворога із нанесення масових осколкових уражень у місцях великих скупчень людей у прибережній зоні".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Одеська областьобстрілЧорне море
Головне сьогодні

Південь: ЗСУ знищили майже 200 окупантів, ворожі склади і техніку

Удар по Сергіївці на Одещині: зросла кількість жертв

Верещук просить виїхати з окупованих Запорізької й Херсонської областей: Будуть бої

Байден невдовзі анонсує новий пакет допомоги для України з ще чотирма HIMARS - ЗМІ

Білоруські війська ведуть розвідку на двох напрямках – Генштаб

Розчарувався: вбивця експрем'єра Японії пояснив свої мотиви

Усі новини...
Одеська область
Мер Білгород-Дністровського побився з головою райради
Росіяни вдарили ракетами по Одещині і Зміїному
На Одещині вирішили не відкривати пляжі у літній сезон
Останні новини
02:40
Південь: ЗСУ знищили майже 200 окупантів, ворожі склади і техніку
02:06
Ілон Маск передумав купувати Twitter – WP
01:35
Байден погодив новий пакет допомоги для України на $400 млн
01:10
Зеленський розповів, як привітав Залужного
00:45
"Ці звернення не про політику" – Зеленський про виступи перед парламентами ЄС
00:08
Удар по Сергіївці на Одещині: зросла кількість жертв
23:44
США виявили 18 російських "фільтраційних таборів" для українців
23:34
Міністр економіки: Наше головне завдання – зробити потрійний стрибок до економіки, що розвивається
23:29
У РФ провайдери підміняють трафік для реклами війни в Україні – росЗМІ
23:06
Українські музичні релізи червня: добірка
Усі новини...