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Зеленський приїхав до захисників на Дніпропетровщину

"Українська правда"П'ятниця, 8 липня 2022, 15:03
Зеленський приїхав до захисників на Дніпропетровщину
Фото Зеленський у Telegram

Президент Володимир Зеленський відвідав передові позиції Збройних сил під час поїздки до Дніпропетровської області.

Джерело: Зеленський у Telegram, пресслужба ОПУ

Пряма мова Зеленського: "Поспілкувався з нашими захисниками, вручив їм нагороди. Настрій у них рішучий, в очах – впевненість у нашій перемозі. Дякую, що виборюєте свободу України!".

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Деталі: Президент присвоїв звання Героя України та вручив орден "Золота Зірка" командиру танкового батальйону підполковнику Олегу Грудзевичу, який брав участь у бойових діях у місті Маріуполі Донецької області.

 
 

Також у Криворізькому районі Зеленський провів нараду щодо ситуації в регіоні, стану справ у військах. За словами президента, міста попри воєнний стан, повинні ефективно функціонувати й бути повністю забезпеченими продуктами та ліками.

Теми: війнаЗеленськийДніпропетровська область
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