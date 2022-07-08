Зеленський приїхав до захисників на Дніпропетровщину

Президент Володимир Зеленський відвідав передові позиції Збройних сил під час поїздки до Дніпропетровської області.

Джерело: Зеленський у Telegram, пресслужба ОПУ

Пряма мова Зеленського: "Поспілкувався з нашими захисниками, вручив їм нагороди. Настрій у них рішучий, в очах – впевненість у нашій перемозі. Дякую, що виборюєте свободу України!".

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Деталі: Президент присвоїв звання Героя України та вручив орден "Золота Зірка" командиру танкового батальйону підполковнику Олегу Грудзевичу, який брав участь у бойових діях у місті Маріуполі Донецької області.

Також у Криворізькому районі Зеленський провів нараду щодо ситуації в регіоні, стану справ у військах. За словами президента, міста попри воєнний стан, повинні ефективно функціонувати й бути повністю забезпеченими продуктами та ліками.