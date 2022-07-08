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Блінкен звернувся до Росії: Україна – не ваша, і зерно не ваше, розблокуйте порти

"Європейська правда"П'ятниця, 8 липня 2022, 15:40

Державний секретар США Ентоні Блінкен на міністерській зустрічі G20 закликав Москву припинити блокаду експорту українського зерна.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Reuters із посиланням на слова одного із чиновників.

"Він прямо звернувся до Росії, сказавши: "Нашим російським колегам: Україна — не ваша країна. Її зерно — не ваше зерно. Чому ви блокуєте порти? Ви повинні випустити зерно", — сказав чиновник.

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Раніше Лавров розкритикував Захід, заявивши, що замість того, щоб зосередитися на вирішенні глобальних економічних проблем на зустрічі, міністри почали "шалену критику" Росії через війну в Україні.

Міністр закордонних справ Індонезії Ретно Марсуді, який головує на зустрічі, закликав G20 "знайти шлях вперед" для вирішення глобальних викликів і сказав, що наслідки війни, включаючи зростання цін на енергоносії та продовольство, найбільше вдарять по бідних країнах.

"Це наша відповідальність якнайшвидше припинити війну та залагодити наші розбіжності за столом переговорів, а не на полі бою", — сказав Ретно на початку переговорів.

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Нагадаємо, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок звинуватила Лаврова у відмові від переговорів після того, як він залишив зустріч G20.

У МЗС Росії повідомили, що Лавров проведе двосторонні переговори, але не братиме участі в офіційній трапезі та у робочій сесії в другій половині дня у п’ятницю.

Примітно, що до цього міністри закордонних справ країн G7 влаштували бойкот Лаврову. Вони не прийшли на вечерю з усіма міністрами країн-членів G20, організовану господаркою зустрічі  Індонезією, а традиційне фото зустрічі не відбулося через присутність Сергєя Лаврова.

Теми: зерноУкраїнаРосія
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