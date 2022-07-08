Рада зобов'язала ЗМІ надавати журналістам шоломи та бронежилети у зоні боїв

Верховна Рада прийняла закон щодо надання додаткових гарантій захисту журналістам, які працюють в районах ведення воєнних бойових дій, №7367.

Джерело: ВРУ

Деталі: В пояснювальній записці відзначається, що, по-перше, обов’язковим в Україні є страхування життя і здоров’я журналістів та інших працівників засобів масової інформації на період виконання ними роботи в районах ведення бойових дій.

По-друге, працівники ЗМІ, які виконують роботу в небезпечних для життя та здоров’я умовах, повинні бути забезпечені бронежилетами, касками, які б захищали їх від уражень вогнепальної зброї та осколкових уражень, а також медичними аптечками.

Що було рініше: За даними НСЖУ, з початку російської агресії в Україні загинуло 32 медійники.